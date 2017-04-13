Школьников снимают с уроков ради фильма «Время первых»

Кадр из фильма «Время первых»





Классные руководители новосибирских школ начали организованно водить своих учеников в кинотеатры на фильм «Время первых».







«Прямо на совещании сказали сходить. У нас все классы ходят, уже полшколы посмотрели», — рассказала одна из учителей гимназии № 1.







По словам директора гимназии Виктора Косьяненко, многие классы действительно уже сходили на премьеру «Время первых», однако официальных указаний учителям никто не давал. Также, по его словам, не поступало никаких директив от министерства образования.





«От меня не было [рекомендаций]. Сами решили. Многие ходят, отзывы очень хорошие. Причем ходят разные классы — и 11-й, и 8-й», — уточнил Косьяненко.







То, что учителя водят классами школьников на «Время первых», подтвердил и директор гимназии № 10 Сергей Бирюков, однако, по его словам, никаких рекомендаций от министерства образования по этому поводу в школу не поступало.







По информации издания Meduza, департамент образования Москвы направил в школы письмо, в котором рекомендовал организовать поход школьников на фильм «Время первых».







То, что в Новосибирске учителя тоже активно водят школьные группы на премьеру, сообщают и кинопрокатчики. «Сегодня на самый первый сеанс в 10:30 пришло явно два класса. Прямо с учителями дети пришли, класс пятый-шестой. Вообще, видим, что прямо идут группами со школ, видимо, с уроков даже снимают, потому что идут в учебное время», — рассказала заместитель директора по рекламе «СинемаПарк-Новосибирк» Мария Тиховская.





Также она отметила, что картина набирает обороты.





«По сравнению со сбором четверга (6 апреля), понедельник был уже намного выше. И обычно в воскресенье идет спад, а в субботу больше, здесь совершенно обратная картина. У фильма очень хороший "сарафан", кто сходил посмотрел, передают это знакомым, друзьям, пишут в соцсетях. Поэтому картина уверенно набирает обороты», — отметила Тиховская.





Напомним, перед премьерой фильма Тимура Бекмамбетова «Время первых» ходили слухи о том, что из-за его фильма прокатчики вынуждены перенести премьеру «Форсаж 8». Однако сам режиссер опроверг их на пресс-конференции в редакции НГС.НОВОСТИ.