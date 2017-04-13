Ученые: из-за большого количества влаги этим летом будет много комаров

Новосибирские ученые утверждают, что приближающееся лето принесет в город полчища комаров.





На юге Новосибирской области комары выведутся уже в конце апреля

Условия для размножения комаров и мошек в Новосибирской области складываются благоприятные.







«Это связано с объемом воды в регионе. Мы все знаем: сейчас накапливается влага в огромном количестве. А для кровососущих комаров как раз напрямую важно то количество осадков, которое накопилось за весь зимний период, и скорость стаивания снега. Если будет весна очень бурная, быстро стает снег, то появится много временных водоемов.





А 80 % видов наших кровососущих комаров как раз и развиваются в массе именно в этих временных, небольших водоемчиках — часто их называют лужами»,





— рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологической паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».







По словам ученого, говорить о том, что Новосибирскую область ждет нашествие комаров, он не берется. «Но, конечно, порадовать нечем однозначно. Учитывая тот объем влаги, который накопился, становится ясно, что комаров будет не меньше, чем в прошлом и позапрошлом году», — уверен Юрий Юрченко.







Ученый уточнил, что жителям некоторых районов Новосибирской области придется столкнуться с комарами уже в этом месяце.







«Скорее всего, в южных районах нашей области (это Карасук, Краснозерский и Баган) в конце апреля – первой декаде мая, даже в начале декады, первый выплод пройдет кровососущих комаров.





В Новосибирске и в других частях Новосибирской области в середине – второй декаде мая, скорее всего, выплод пройдет уже массовый, и начнут докучать нам эти насекомые»,





— сообщил Юрий Юрченко.







Вслед за комарами появятся мошки.







«У мошек существует несколько поколений. В малых реках развиваются виды, которые имеют два поколения в году. Первое поколение развивается и вылетает обычно во второй декаде июня, а второе поколение вылетает уже во второй декаде августа. Что касается крупной реки Оби, здесь развивается преимущественно один вид — Simulium maculatum, который дает только одно поколение в году. Выплод взрослых насекомых, т.е. кровососущих самок, начинается с конца третьей декады июня и пика достигает в первой декаде июля», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая.







По ее словам, кровососущие насекомые нападают на людей не все время — у мошек так же, как и у комаров, есть часы активности.





Утром мошки активны примерно с 9:00 до 11–11:30, это зависит от температуры воздуха и уровня освещенности. Вечерний пик активности начинается в 16:00 и заканчивается примерно в 20–20:30.





При этом вечером активность мошек гораздо выше, чем утром.







В свою очередь агрессивность комаров напрямую зависит от вида, к которому они относятся.







«В северной части Новосибирской области, в Приобско-боровых лесах — самые агрессивные комары. В южных районах — послабее. Новосибирск расположен именно в той черте, где агрессивные виды обитают. Особенно вот вы, наверное, знаете, в ботсад придешь,а там комары темного окраса с белыми полосами — это очень агрессивные виды комаров», — отметил Юрий Юрченко.







Так что уже скоро новосибирцам придется бежать в аптеку за репеллентами. Напомним, прошлым летом корреспонденты НГС.НОВОСТИ протестировали сразу несколько средств защиты от комаров, чтобы выбрать самое эффективное.