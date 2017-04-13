Мэрия похвалила новосибирское метро за многомиллионную прибыль

​Новосибирский метрополитен вышел на прибыль в 60 млн руб.



Департамент транспорта мэрии Новосибирска отчитался об итогах деятельности метро за 2016 год — прибыль предприятия достигла 60 млн руб.







Об этом 13 апреля рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман на заседании комиссии Совета депутатов по муниципальной собственности. Во время подведения итогов деятельности МУП Райхман заявил, что в метро стабильная экономическая ситуация.







«Рациональное использование материально-финансовых ресурсов позволило выполнить значительный объем капитального ремонта. Отремонтировано 8 вагонов метро в объеме заводского ремонта. С целью повышения доходности от сдачи в аренду производственных площадей и оказания услуг по размещению рекламы, договоры со сторонними организациями заключаются по результатам проведения аукционов, — сообщил начальник департамента. — Доходы от услуг арендаторов выросли на 16 млн руб., это 17,5 %.





В целом по предприятию прибыль в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом выросла на 7,6 % и составила 60 млн руб.».







Также Райхман подчеркнул, что метрополитен продолжит повышать доходность от непрофильной деятельности.







В системе «СПАРК» нет финансовых показателей МУП за 2016 год, а по итогам 2015 года указана выручка в размере 1,59 млрд руб. и чистый убыток — 248,9 млн руб.





В то же время пассажиропоток в течение последних 2 лет сокращался. По информации из отчетных документов на сайте метрополитена, в 2015 году он был на уровне 80,6 млн пассажиров (–8 % к предыдущему году), в 2016 году — уже около 79 млн (еще –2 %). При этом цена проезда в подземке не повышалась.





Напомним, несколько дней назад мэр Анатолий Локоть назначил новым начальником метрополитена генерала-майора Аркадия Чмыхайло, бывшего пограничника и начальника службы безопасности подземки. До Чмыхайло почти в течение 2 лет метро руководил Андрей Ксензов, которого Локоть уволил за «нарушение финансовой дисциплины».

