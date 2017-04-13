Суд отменил оправдательный приговор мужчине, убившему незваного гостя с ножом

Суд отменил оправдательный приговор 61-летнему пенсионеру, который смертельно ранил осколком стекла своего пьяного соседа — дело отправили на новое рассмотрение.







Новосибирский областной суд направил на пересмотр резонансное дело пенсионера Рудольфа Подфигурного, защитившего свою семью от пьяного сожителя дочери, который погиб во время ссоры. Пожилого мужчину ранее признали невиновным в превышении пределов самообороны.



Трагедия произошла 18 июля прошлого года в одном из домов Оби, где вместе жили пять человек — Рудольф, его супруга Ирина, их маленький сын, а также дочь Ирины Екатерина и ее гражданский муж Александр Дубанов.



В тот вечер Рудольф вместе с сыном и супругой отдыхали в спальне. Екатерина и ее сожитель пришли домой пьяными. У дочери с матерью разыгралась словесная ссора, девушка заплакала и вышла на веранду. Подфигурный закрыл дверь и посоветовал супруге не обращать внимания на дочь и ее сожителя. Однако им это не понравилось. Екатерина разбила стекло в доме, а ее мужчина начал выламывать дверь. Ирина решила впустить их домой.





Показания Рудольфа Подфигурного

Александр зашел в спальню с ножом в руках. В это время Рудольф смотрел мультики с сыном. Мужчина испугался за свою жизнь и жизнь сына, взял подушку и сбил с ног Дубанова. Сыну он велел перейти на другой диван, а затем при необходимости выбежать из комнаты. Дубанов упал на кухонную мебель — как раз где лежали разбитые стекла.



Подфигурный удерживал мужчину. В это время у пенсионера, по его словам, случился сердечный приступ, он начал задыхаться и не мог бороться. Тогда на глаза Подфигурному попался осколок стекла, он взял его в руки. К этому моменту Дубанов уже успел поцарапать Рудольфа ножом. Подфигурный хотел сделать ему больно, уколоть, а из открытых частей тела была только шея. В итоге рана оказалась смертельной. На место приехали полиция и врачи «скорой».



Версия следствия

По информации следствия (из приговора Обского городского суда) Дубанов, ворвавшись в дом, схватил кухонный нож и начал угрожать пенсионеру. Он, в свою очередь, взял подушку и повалил оппонента на пол. Тогда Дубанов из-под подушки ударил Подфигурного ножом и нанес ссадину. Пенсионер взял осколок стекла и ударил им оппонента в шею.



При этом, как следует из материалов уголовного дела, Дубанов был сильно пьян, был прижат к полу подушкой и не мог нанести Подфигурному серьезных ран.





Следователи возбудили в отношении пенсионера дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).



Первый суд

Обской городской суд вынес приговор 25 января. Судья Анна Бражникова оправдала Подфигурного «за отсутствием в его деянии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ». За мужчиной было признано право на реабилитацию, а также на возмещение имущественного и морального вреда.



Однако гособвинитель Сергей Федосеев не согласился с решением и обжаловал его в областном суде.







По мнению прокуратуры, приговор подлежит отмене «ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона».





Гособвинение

В апелляции приводятся доводы о том, что Дубанов был сильно пьян и не замахивался ножом на пенсионера. А то, что Подфигурный использовал в качестве предмета обороны подушку, уже говорит о том, что он не боялся угрозы со стороны Дубанова.



Также гособвинение считает, что Дубанов нанес только «ссадину» своего противнику, а не проникающее ранение — это может говорить о том, что он не собирался убивать отца подруги. При этом сам Подфигурный был вне опасности, а его жизненно важные органы были «закрыты подушкой», отметил прокурор.



Также сомнение у стороны обвинения вызвало состояние здоровья пенсионера. Сергей Федосеев указал, что судья Анна Бражникова при вынесении приговора руководствовалась справкой врача «скорой», где было написано, что у мужчины «острая реакция на стресс». Гособвинитель привел описание диагноза мужчины, ссылаясь на международный классификатор болезней. В нем указано, что «острая реакция на стресс», в частности, не сопровождается таким симптомом, как сердечный приступ.





Гособвинитель Сергей Федосеев ссылается на ч. 1 ст. 37 УК РФ (необходимая оборона), согласно которой действия Подфигурного могли бы расцениваться как необходимая оборона, только если бы действительно была угроза его жизни. Таким образом, по мнению гособвинителя, Дубанов не мог убить или серьезно ранить Подфигурного, несмотря на наличие у него ножа.







Сторона защиты



Адвокат Подфигурного Владимир Герасимов в возражении на апелляцию настаивал на оставлении приговора первой инстанции в силе.







«Мой подзащитный не вышел за пределы необходимой обороны, поскольку в отношении него имело место общественно-опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни. Также у него было опасение за жизнь малолетнего ребенка, — приводил доводы он. — Обстановка посягательства, внезапность и агрессивность Дубанова свидетельствовала о возможности применения смерти».







Защитник подчеркивал, что у Дубанова был в руках нож, которым он ранил Подфигурного. При этом нет гарантии, что мужчина не нанес бы более серьезного ранения пенсионеру.







Апелляция

Судебная коллегия по уголовным делам 5 апреля рассмотрела апелляцию и возражение адвоката на нее. Судья Татьяна Павлова посчитала, что приговор все-таки подлежит отмене, а дело нужно пересмотреть.







В частности, областной суд считает, что можно привлечь к допросу врача «скорой», который осматривал Рудольфа Подфигурного после преступления. Это позволит выяснить, в каком состоянии он находился и могло ли оно повлиять на мужчину в момент преступления.







«Суд первой инстанции допустил не только противоречия в своих выводах, на что правильно указывает автор представления [гособвинитель Сергей Федосеев], но и включил в оправдательный приговор формулировки, ставящие под сомнение невиновность оправданного, что противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса УК РФ», — пояснили в областном суде.







Сейчас Рудольф Подфигурный вновь находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.







Если суд встанет на сторону обвинения, то пенсионеру согласно ч. 1 ст. 108 УК РФ грозит либо лишение, либо ограничение свободы на срок до 2 лет. Судья может на такой же срок приговорить мужчину к исправительным или принудительным работам.





История Рудольфа Подфигурного отчасти перекликается с историей железнодорожника Виктора Ганчара, обвиненного в смерти непрошенного гостя, который пытался ворваться к нему в квартиру. Дверь тогда открыла 14-летняя дочка помощника машиниста тепловоза. Виктор быстро сориентировался — он вытолкнул незнакомца на лестничную клетку, где несколько раз ударил его. Удар ногой в печень оказался смертельным.







Центральный районный суд приговорил Виктора Ганчара к 7 годам в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Спустя месяц Новосибирский областной суд смягчил приговор до 6,5 лет строгого режима.



Это решение вызвало массовые акции протеста в Новосибирске: сочувствующие несколько раз выходили на митинги и пикеты с требованием освободить Виктора Ганчара. А его семья и адвокат дошли до Верховного суда и в конце концов добились того, что осужденного освободили под подписку о невыезде, а дело вернули на повторное рассмотрение в Центральный районный суд.







Заседание состоялось в декабре прошлого года. Суд все-таки признал Виктора Ганчара виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), но прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности.







После освобождения из колонии Виктор Ганчар дал эксклюзивное интервью НГС.НОВОСТИ, в котором пояснил, что умершего он раньше не знал, хотя общие знакомые у них были.







«Я думаю, что любой человек будет любыми способами защищать себя, свою семью, свой дом. Если меня сейчас перенести в тот день, то, наверное, все б так же сделал. Понимаете, это нападение на детей. По-другому просто никак не получилось бы», — заявил Ганчар.

