Врачи вылечили мужчину с опасным сочетанием болезней при помощи зонда с камерой

Операцию 63-летнему мужчине провели по технологии трансуретральной резекции



Врачи новосибирский клиники Мешалкина впервые удалили мужчине опухоль мочевого пузыря, не сделав ни одного разреза.





«Впервые специалисты отделения онкологии и радиотерапии провели операцию по удалению опухоли мочевого пузыря без проколов и разрезов. Технология трансуретральной резекции опухоли мочевого пузыря помогла пациенту, страдавшему сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы», — рассказали в пресс-службе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина.







Во время операции пациенту вводится эндоскопический прибор с камерой, врачи видят опухоль и удаляют ее.







В клинике рассказали, что опухоль удалили 63-летнему жителю Новосибирска.





По словам врачей, больные с сочетанием патологий сердечно-сосудистой системы и онкологией оказываются в сложных ситуациях — их относят к пациентам высокого риска и часто отказывают в лечении.







«Преимущество трансуретральной резекции заключается в быстрой реабилитации и социальной адаптации. Пациент может вернуться к обычной жизни через несколько дней», — пояснил заведующий отделением онкологии и радиотерапии Сергей Ярмощук.







Сейчас мужчину выписали из клиники домой, и за его состоянием наблюдают врачи поликлиники.







Врачи клиники Мешалкина постоянно спасают людей со страшными и тяжелыми заболеваниями. Недавно врачи вылечили 53-летнего машиниста бульдозера от смертельно опасной болезни аорты.

