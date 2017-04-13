ГИБДД не будет наказывать инспекторов, перегородивших парковку ради vip-персоны

Полицейских, выставляющих конусы на общественной парковке, общественники посчитали нарушителями ст. 12.33 КоАП

В пресс-службе областной ГИБДД прокомментировали ситуацию, которая случилась 29 марта возле приемной партии «Единая Россия», где полицейские выставили конусы, перегородив общественную парковку.







«Эти парковочные карманы относятся к улично-дорожной сети. А тут есть такое понятие, как регулировщик. И если регулировщик принял решение что-то изменить в дорожной сети, то уже все… Они (регулировщики. — И.К.) могли там сами стоять, автомобиль поставить, ленту натянуть… Но они ограничили движение. Пункт же 6.15 ПДД гласит, что водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжений регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки», — пояснили в пресс-службе ГИБДД.







Напомним, что 11 апреля НГС.НОВОСТИ рассказали о том, как два общественника — Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватом муниципальных парковок, обнаружили на муниципальной парковке полицейских, охраняющих конусы. Как уточнили тогда сами сотрудники ДПС, в приемной «Единой России» ждали приезда федерального политика, первого зампреда Госдумы Александра Жукова.







Денис и Антон сняли и выложили на своем канале видеоролик об этом, посчитав, что полицейские нарушили ст. 12.33 КоАП (умышленное создание помех в дорожном движении).







