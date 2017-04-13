На сцене НОВАТа ревнивый муж пошел на двойное убийство

Премьера оперы

Сегодня, 13 апреля, в НОВАТе показали премьеру оперы «Паяцы» на музыку Руджеро Леонкавалло — постановка, будучи очень популярной во всем мире, вернулась в репертуар новосибирского театра после 33-летнего перерыва.







Постановщиком спектакля выступил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов. «Времена и ценности меняются, но не меняются отношения между мужчиной и женщиной. И хотя многое порой огрубляется, но те чувства, без которых не может обойтись любой человек, остаются неизменными», — отметил режиссер.







Действие происходит в труппе комедиантов





В центре сюжета оперы — взаимоотношения хозяина труппы странствующих комедиантов Канио и его жены Недды. Женщина изменяет своему мужу и лишь перед смертью раскрывает имя своего любовника. Из ревности Канио идет на двойное убийство. Фраза «Finita la comedia», которой заканчивается эта опера, стала крылатой.





На то, как проходили репетиции «Паяцев», можно посмотреть в репортаже на НГС.АФИША.







В премьере ведущие партии спели Михаил Агафонов, Надежда Нестерова, Алексей Зеленков, Сергей Кузьмин и Карен Мовсесян.









Следующий показ оперы намечен на завтра. Судя по сайту НОВАТа, билеты еще есть в продаже по цене от 400 руб. до 2 тыс. руб.