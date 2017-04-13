ОМОН устроил учения на улице Фабричной

Днем 13 апреля на ул. Фабричной, 14«а» в Новосибирске горожане заметили учения сотрудников ОМОНа.





Сотрудники ОМОНа отрабатывали действия «при резком изменении обстановки»







Фотографию учений прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель около 13:00.







«Подтверждаем, что состоялись практические занятия сотрудников ОМОНа Росгвардии по отработке действий при резком изменении обстановки, например, нападение на патруль», — рассказали в пресс-службе Сибирского округа войск Росгвардии.







Учения проходили сегодня днем и завершились к 13:30.







Правоохранители Новосибирской области часто проводят учения: недавно сотрудники ФСБ, спасатели и полиция устраняли условный теракт и освобождали оказавшихся в автобусе заложников.

