ОМОН устроил учения на улице Фабричной
Днем 13 апреля на ул. Фабричной, 14«а» в Новосибирске горожане заметили учения сотрудников ОМОНа.
Фотографию учений прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель около 13:00.
«Подтверждаем, что состоялись практические занятия сотрудников ОМОНа Росгвардии по отработке действий при резком изменении обстановки, например, нападение на патруль», — рассказали в пресс-службе Сибирского округа войск Росгвардии.
Учения проходили сегодня днем и завершились к 13:30.
Правоохранители Новосибирской области часто проводят учения: недавно сотрудники ФСБ, спасатели и полиция устраняли условный теракт и освобождали оказавшихся в автобусе заложников.
Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС
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