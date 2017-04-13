ОМОН устроил учения на улице Фабричной

Днем 13 апреля на ул. Фабричной, 14«а» в Новосибирске горожане заметили учения сотрудников ОМОНа.


Сотрудники ОМОНа отрабатывали действия «при резком изменении обстановки»
Сотрудники ОМОНа отрабатывали действия «при резком изменении обстановки»


Фотографию учений прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель около 13:00.


«Подтверждаем, что состоялись практические занятия сотрудников ОМОНа Росгвардии по отработке действий при резком изменении обстановки, например, нападение на патруль», — рассказали в пресс-службе Сибирского округа войск Росгвардии.


Учения проходили сегодня днем и завершились к 13:30.


Правоохранители Новосибирской области часто проводят учения: недавно сотрудники ФСБ, спасатели и полиция устраняли условный теракт и освобождали оказавшихся в автобусе заложников.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

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