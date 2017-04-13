Новосибирец купил тряпичную азбуку за 70 тысяч ради больных детей

Благотворительный аукцион «Радость жизни» провели уже в 9-й раз
Благотворительный аукцион «Радость жизни» провели уже в 9-й раз

Аукцион организовали журнал «Грани интерьера» и дизайн-мастерская «Аттик» совместно с благотворительным фондом «Защити жизнь» — в этом году его провели уже в 9-й раз. В этот раз на торги выставили более 50 лотов: игрушки ручной работы, мебель, светильники, картины, декор для дома, предоставленные новосибирскими салонами и непосредственно авторами работ. Стартовая цена — 1 тыс. руб., минимальный шаг аукциона — тоже 1 тыс. руб.


Одним из самых дорогих лотов оказалась фетровая азбука ручной работы со зверятами в кармашках и буквами на липучке
Одним из самых дорогих лотов оказалась фетровая азбука ручной работы со зверятами в кармашках и буквами на липучке


Одним из самых необычных и дорогостоящих лотов стала фетровая азбука Ирины Максимовой «Контактный зоопарк» — ее приобрели за 70 тыс. руб. Рекордным по цене лотом стал комплект из бутылки итальянского вина Chianti Rufina и разделочной доски из ясеня «Медвежьи объятия» — его «в складчину» за 75 тыс. руб. купили два участника аукциона.


Лот, состоящий из бутылки итальянского вина и разделочной доски из ясеня, «в складчину» купили два участника
Лот, состоящий из бутылки итальянского вина и разделочной доски из ясеня, «в складчину» купили два участника


Большое мозаичное зеркало от Наталии Синеокой, директора организовавшей аукцион дизайн-мастерской «Аттик», ушло с молотка за 40 тыс. руб.
Большое мозаичное зеркало от Наталии Синеокой, директора организовавшей аукцион дизайн-мастерской «Аттик», ушло с молотка за 40 тыс. руб.


«Лося Кешу» купили за 30 тыс. руб. — он стал самой дорогой проданной на аукционе игрушкой
«Лося Кешу» купили за 30 тыс. руб. — он стал самой дорогой проданной на аукционе игрушкой


Большое мозаичное зеркало «Меланж» авторства директора дизайн-мастерской «Аттик» Наталии Синеокой ушло за 40 тыс. руб. За 30 тыс. руб. с торгов были куплены авторская игрушка Надежды Князевой «Лось Кеша» и картина Полины Добролюбовой «Свет».


Мозаичная картина «Ваза с цветами» ушла за 10 тыс. руб.
Мозаичная картина «Ваза с цветами» ушла за 10 тыс. руб.


Одним из лотов была картина в технике алмазной мозаики «Ваза с цветами», выполненная 14-летней Елизаветой Азаровой, — ее купили за 10 тыс. руб.


Параллельно с аукционом работал благотворительный пасхальный базар, где можно было купить сладости, украшения и декор для дома
Параллельно с аукционом работал благотворительный пасхальный базар, где можно было купить сладости, украшения и декор для дома


Вместе с доходом от благотворительной ярмарки, которая работала в том же помещении ресторана параллельно, и средствами спонсоров организаторам удалось собрать 717 тыс. руб. Как рассказала президент фонда «Защити жизнь» Евгения Голоядова, собранные средства будут направлены на срочные нужды, лечение и реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями.


Участники аукциона с азартом боролись за выставленные лоты
Участники аукциона с азартом боролись за выставленные лоты


«В онкологии нет времени ждать и собирать, — объяснила она. — Например, сегодня утром к нам обратился папа, которому надо ребенка в Москву отвезти, ребенок тяжеленький, его надо транспортировать с врачом вместе, т.е. это билеты врачу. Таких трат у нас очень много».


Всего с молотка ушло 50 лотов
Всего с молотка ушло 50 лотов


«К сожалению, наше государство не всегда находит средства на своих детей, подростков, поэтому я вижу нашу задачу взять это в свои руки, — подчеркнул детский врач-онколог, гематолог Новосибирской клинической центральной районной больницы Антон Штукерт. — Онкология, особенно детская, никогда не покрывается полностью за счет государства и всегда работает очень плотно с общественными организациями и неравнодушными людьми».


Некоторые лоты были предоставлены и представлены непосредственно авторами: на фото художник Александр Ильин и фрагмент декоративной кладки в королевском дворце Кенбоккун в Сеуле, проданный за 20 тыс. руб.
Некоторые лоты были предоставлены и представлены непосредственно авторами: на фото художник Александр Ильин и фрагмент декоративной кладки в королевском дворце Кенбоккун в Сеуле, проданный за 20 тыс. руб.


За день до этого в Новосибирске подвели итоги благотворительной акции «День заботы за день работы»: для Ояшинского детского дома за день удалось собрать более 1 млн руб. А в конце марта новосибирцы надели беличьи ушки и сфотографировались в поддержку детей, лежащих в отделении нейрохирургии.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 10565
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено