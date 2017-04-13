Новосибирец купил тряпичную азбуку за 70 тысяч ради больных детей

Благотворительный аукцион «Радость жизни» провели уже в 9-й раз

Аукцион организовали журнал «Грани интерьера» и дизайн-мастерская «Аттик» совместно с благотворительным фондом «Защити жизнь» — в этом году его провели уже в 9-й раз. В этот раз на торги выставили более 50 лотов: игрушки ручной работы, мебель, светильники, картины, декор для дома, предоставленные новосибирскими салонами и непосредственно авторами работ. Стартовая цена — 1 тыс. руб., минимальный шаг аукциона — тоже 1 тыс. руб.







Одним из самых дорогих лотов оказалась фетровая азбука ручной работы со зверятами в кармашках и буквами на липучке





Одним из самых необычных и дорогостоящих лотов стала фетровая азбука Ирины Максимовой «Контактный зоопарк» — ее приобрели за 70 тыс. руб. Рекордным по цене лотом стал комплект из бутылки итальянского вина Chianti Rufina и разделочной доски из ясеня «Медвежьи объятия» — его «в складчину» за 75 тыс. руб. купили два участника аукциона.







Лот, состоящий из бутылки итальянского вина и разделочной доски из ясеня, «в складчину» купили два участника





Большое мозаичное зеркало от Наталии Синеокой, директора организовавшей аукцион дизайн-мастерской «Аттик», ушло с молотка за 40 тыс. руб.





«Лося Кешу» купили за 30 тыс. руб. — он стал самой дорогой проданной на аукционе игрушкой





Большое мозаичное зеркало «Меланж» авторства директора дизайн-мастерской «Аттик» Наталии Синеокой ушло за 40 тыс. руб. За 30 тыс. руб. с торгов были куплены авторская игрушка Надежды Князевой «Лось Кеша» и картина Полины Добролюбовой «Свет».







Мозаичная картина «Ваза с цветами» ушла за 10 тыс. руб.





Одним из лотов была картина в технике алмазной мозаики «Ваза с цветами», выполненная 14-летней Елизаветой Азаровой, — ее купили за 10 тыс. руб.







Параллельно с аукционом работал благотворительный пасхальный базар, где можно было купить сладости, украшения и декор для дома





Вместе с доходом от благотворительной ярмарки, которая работала в том же помещении ресторана параллельно, и средствами спонсоров организаторам удалось собрать 717 тыс. руб. Как рассказала президент фонда «Защити жизнь» Евгения Голоядова, собранные средства будут направлены на срочные нужды, лечение и реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями.







Участники аукциона с азартом боролись за выставленные лоты





«В онкологии нет времени ждать и собирать, — объяснила она. — Например, сегодня утром к нам обратился папа, которому надо ребенка в Москву отвезти, ребенок тяжеленький, его надо транспортировать с врачом вместе, т.е. это билеты врачу. Таких трат у нас очень много».







Всего с молотка ушло 50 лотов





«К сожалению, наше государство не всегда находит средства на своих детей, подростков, поэтому я вижу нашу задачу взять это в свои руки, — подчеркнул детский врач-онколог, гематолог Новосибирской клинической центральной районной больницы Антон Штукерт. — Онкология, особенно детская, никогда не покрывается полностью за счет государства и всегда работает очень плотно с общественными организациями и неравнодушными людьми».







Некоторые лоты были предоставлены и представлены непосредственно авторами: на фото художник Александр Ильин и фрагмент декоративной кладки в королевском дворце Кенбоккун в Сеуле, проданный за 20 тыс. руб.





За день до этого в Новосибирске подвели итоги благотворительной акции «День заботы за день работы»: для Ояшинского детского дома за день удалось собрать более 1 млн руб. А в конце марта новосибирцы надели беличьи ушки и сфотографировались в поддержку детей, лежащих в отделении нейрохирургии.

