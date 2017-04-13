Новосибирцы с шарами и тортом поздравили с днем рождения яму на Котовского

Жители Новосибирска собрались на перекрестке ул. Котовского и Геодезической, чтобы поздравить с днем рождения большую дорожную яму, которая существует там уже год.


Новосибирцы с шарами и тортом поздравили с днем рождения яму на Котовского (фото)


«Почему именно 13 апреля решили праздновать? Год назад я стал вести аккаунт в соцсети Twitter от имени самой ямы. Собственно, всю ее историю там можно прочесть», — рассказал житель Горского микрорайона, маркетолог Дмитрий Мишин.


Новосибирцы с шарами и тортом поздравили с днем рождения яму на Котовского (фото)


По его словам, поздравить яму пришли сначала около 10 новосибирцев. Потом к ним присоединились еще несколько прохожих с воздушными шарами. «А папа с дочкой принесли торт, поздравили и ушли», — говорит Мишин.


Новосибирцы с шарами и тортом поздравили с днем рождения яму на Котовского (фото)


Незадолго до начала акции, по словам ее организаторов, на место прибыли дорожные службы и поставили вокруг ямы ограждение.


Новосибирцы с шарами и тортом поздравили с днем рождения яму на Котовского (фото)


Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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