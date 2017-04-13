«СИБЭКО» вырубит 1000 деревьев в Новосибирске

Компания «СИБЭКО» собирается потратить почти 6 млн руб. на вырубку деревьев, которые растут в охранной зоне теплотрасс в Новосибирске и его окрестностях.


Под снос попадут больше тысячи деревьев, которые растут рядом с теплотрассами
Под снос попадут больше тысячи деревьев, которые растут рядом с теплотрассами

Информация об этом появилась 13 апреля на сайте госзакупок.


Как следует из документов, всего с мая по ноябрь 2017 года под снос попадут 1013 деревьев, которые выросли выше 20 м или больше 30 см в диаметре. Так, заказчик запланировал вырубить 100 деревьев на Ключ-Камышенском плато, 53 дерева на ул. Оловозаводской, 40 — на ул. Новоуральской, 37 — на ул. Объединения, 35 — на ул. Гаранина, 32 — на ул. Зорге, 28 — на ул. Бориса Богаткова, 20 — на ул. Крылова, 11 — на ул. Никитина, 5 — на ул. Депутатской.


Перед вырубкой подрядчик должен промаркировать деревья, которые планирует снести, выставить предупреждающие знаки и натянуть сигнальную ленту. А после — распилить поваленные деревья, измельчить пни и утилизировать отходы.


В целом на вырубку деревьев компания «СИБЭКО» планирует потратить не больше 5 млн 932 тыс. руб. — это начальная цена контракта. С победителем конкурса заказчик планирует определиться к 11 мая.


Годом ранее «СИБЭКО» опубликовала на своем сайте список городских объектов, которые будут снесены как расположенные либо на тепловых сетях, либо в охранной зоне этих сетей. В перечень вошли 2300 объектов, среди которых оказались гаражи, торговые павильоны, автостоянки, рестораны, рынки, детские площадки, остановки транспорта и даже здания ФСБ.

Ольга Хмелевская
Фото Владимира Трефилова (РИА Новости)

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