На вокзале Новосибирск-Главный начали огораживать платную парковку

Будущая платная парковка
Будущая платная парковка


На пл. Гарина-Михайловского в Новосибирске заканчивают обустройство платной парковки.


Сейчас уже появилось ограждение, машины могут въезжать на территорию только с одной стороны, сообщил корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший у главного вокзала.


Ограждение еще монтируют
Ограждение еще монтируют


Ранее сообщалось, что именно на этом месте откроется платная парковка на 100 мест. Ее запуск планировался 25 апреля. В октябре 2016 года компания AEL-RTS выиграла конкурс на выполнение работ по устройству и вводу в эксплуатацию парковки на 100 мест на пл. Гарина-Михайловского. Заказчиком проекта выступил новосибирский «Городской центр организации дорожного движения».


Схема парковки
Схема парковки


Как анонсировал ранее директор новосибирской городской службы парковки Игорь Зимин, час парковки будет стоить 20 руб. Оплатить услуги можно будет в паркомате с помощью банковской карты или наличными, в дальнейшем для оплаты разработают специальное приложение.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова (1, 2), zakupki.gov.ru (3)

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