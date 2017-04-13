На вокзале Новосибирск-Главный начали огораживать платную парковку
На пл. Гарина-Михайловского в Новосибирске заканчивают обустройство платной парковки.
Сейчас уже появилось ограждение, машины могут въезжать на территорию только с одной стороны, сообщил корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший у главного вокзала.
Ранее сообщалось, что именно на этом месте откроется платная парковка на 100 мест. Ее запуск планировался 25 апреля. В октябре 2016 года компания AEL-RTS выиграла конкурс на выполнение работ по устройству и вводу в эксплуатацию парковки на 100 мест на пл. Гарина-Михайловского. Заказчиком проекта выступил новосибирский «Городской центр организации дорожного движения».
Как анонсировал ранее директор новосибирской городской службы парковки Игорь Зимин, час парковки будет стоить 20 руб. Оплатить услуги можно будет в паркомате с помощью банковской карты или наличными, в дальнейшем для оплаты разработают специальное приложение.
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Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова (1, 2), zakupki.gov.ru (3)