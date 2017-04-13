Новосибирцев позвали на общегородской субботник в день рождения Ленина

Субботник в прошлом году проходил 23 апреля
Субботник в прошлом году проходил 23 апреля

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о назначении общегородского субботника на 22 апреля.


«Руководителей и коллективы организаций, в том числе профсоюзных и общественных, воинских частей, жителей города Новосибирска приглашают принять участие в проведении общегородского санитарного дня», — передает пресс-центр мэрии.


Прошлой весной порядок на дворах 3 тыc. домов наводили 3,5 тыс. работников ЖЭУ. Сотрудники мэрии и сам мэр по традиции убирали Нарымский сквер. Как сообщило главное управление благоустройства и озеленения мэрии (ГУБО), санитарная уборка прошла во всех районах города. В субботнике приняло участие более 98 тыс. человек. Всего вывезли 8944 тонны грязи и мусора.


В этом году дата субботника совпадает с днем рождения Владимира Ленина.

Анна Наумцева
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