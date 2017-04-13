Метро продлило работу в пасхальную ночь

Новосибирский метрополитен объявил о том, что на час продлит работу в ночь с 15 на 16 апреля.


Метро продлило работу в пасхальную ночь

Метро будет работать до 01:00, в то время как обычное время закрытия — полночь. На Ленинской линии интервал движения будет 13 минут, а на Дзержинской — 12,5 минут.


Пасхальные богослужения состоятся в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах города. В центре праздник будут отмечать в соборе Александра Невского и в Вознесенском кафедральном соборе.


Движение автомобилей ограничат на три часа, с 23:00 до 2:00. В это время нельзя будет проехать по улицам:

– ул. Советской — от перекрестка с ул. Спартака до Красного проспекта, от перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года;

– по нечетной стороне Красного проспекта — от перекрестка с ул. Советской до ул. Сибревкома;

– по ул. Лесосечной от Бердского шоссе до дома № 4 на ул. Лесосечной;

– по ул. Урманова — от перекрестка с ул. ХХ Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;

– по ул. Таймырской — от перекрестка с ул. Новогодней до дома № 14/1 на ул. Таймырской;

– по ул. Учительской — от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной;

– от перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года.


Также к храмам пустят троллейбусы.

Анна Богданова
Фото Анны Золотовой

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