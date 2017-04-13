На «Родниках» появилась огромная лужа, в которой тонут автомобили

Глубокая лужа в микрорайоне «Родники» стала ловушкой для проезжающих машин, за последние несколько дней в ней заглохли десятки автомобилей.


Коварная лужа затянула «Субару»
Коварная лужа затянула «Субару»

Лужа протянулась примерно на 10 метров между домом № 6/1 на ул. Мясниковой и гаражами на ул. Игарской, рассказал очевидец Андрей Рубанов, побывавший на этом месте 12 апреля во второй половине дня.


«Видели "Субарика" — как он ехал и затонул. Заглох и полчаса точно стоял, пока они технику искали — полностью весь салон был в воде.


Там, видать, канава какая-то, и в эту канаву они мордой — плюх! — и все. Хоть у него задние колеса и крутились, он сел на морду и выехать не мог», — описал ситуацию очевидец.


Также он добавил, что до «Субару» — примерно в 15:00 — в этой луже застряла девушка на «Тойоте Витц».


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось связаться с водителем «Тойоты». Как рассказала девушка по имени Татьяна, на ул. Мясниковой она оказалась, потому что таксовала, и ее туда привел навигатор. По луже она проехала дважды и на второй раз засела в скрытой под водой яме.


Выехать из нее не получалось 20 минут, вода заполнила половину салона, при этом двигатель продолжал работать.


Тогда на помощь водителю пришли очевидцы, которые выдернули машину из лужи. 


«Застряла я не очень сильно глубоко — все работает, слава богу. Потому что после меня "Субарик" был — вот он вообще не завелся. А у меня только замкнула сигнализация, ну и пол сушим, сейчас мыть будем его. И потеряла номер там — вчера искала, не нашли», — пояснила Татьяна.


Вода из лужи заполнила салон «Тойоты Витц»
Вода из лужи заполнила салон «Тойоты Витц»


После этого девушка три часа прождала инспекторов ДПС, которые, по ее словам, так и не приехали, в итоге вызов пришлось отменить. За это время кроме «Субару» в луже застряла еще одна машина.



По наблюдениям Андрея Рубанова, по этой луже «реально только джипу проехать». Машины с более низкой посадкой рискуют набрать воды в салон. Но тем не менее самые упорные водители смело пытаются преодолеть опасное место.


«Кто там стоит уже мокрый, активно отговаривают, чтобы не ехали», — заметил Андрей Рубанов.


Именно так выглядит опасная лужа на ул. Мясниковой
Именно так выглядит опасная лужа на ул. Мясниковой


В социальных сетях уже несколько дней появляются сообщения о машинах, которые глохнут в луже на ул. Мясниковой. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, количество жалоб исчисляется как минимум десятком.


Впрочем, лужи в микрорайоне «Родники» уже не первый год впечатляют новосибирских водителей. В них застревают даже грузовики, автобусы и полицейские машины.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Ольга Хмелевская
Фото Андрея Рубанова (1), водителя «Тойоты Витц» (2, 3)
Видео Андрея Рубанова

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