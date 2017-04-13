Белых медведей в зоопарке решили огородить каленым стеклом для самолетов

Медведь Кай — глава семейства белых медведей Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило заключил договор на изготовление и установку стеклянного ограждения на вольере для белых медведей.





Об этом стало известно 12 апреля. Выполнять работы будет ООО «Гласс Фэктори». Огородить вольер должны стеклом триплекс. Это многослойное закаленное стекло, которое используют в том числе в конструкции локомотивов, самолетов, а также при бронировании.







«Триплекс закаленный с пятью слоями пленки. Общая толщина 13,5 мм. Такое стекло используют во всех торговых центрах на атриумных ограждениях. Обычное стекло, если разобьется, то в крошку. А это никуда не денется со своего места, осколки будут держаться друг за друга», — рассказали в компании «Гласс Фэктори».





Начать работы, как следует из документов, должны 14 апреля, а закончить 8 мая. Начальная (максимальная) цена договора 1,13 млн руб.





Это уже второй опыт сотрудничества компании с Новосибирским зоопарком, первый был еще при Ростиславе Шило. До этого компания, судя по данным официального сайта, стеклила витрины магазинов, пиццерии New York Pizza, атриумы в бизнес-центрах.





Всего в зоопарке предстоит остеклить три вольера — пока в одном будут идти работы, медведей отправят в другой, рассказали в компании.







Белые медведи Кай и Герда недавно воссоединились в одном вольере после долгой разлуки и устроили любовные игры на глазах у посетителей.







