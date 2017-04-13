Водитель «Лексуса» проехал по аллее набережной, сгоняя пешеходов с дороги

Машина ездила по аллее 12 апреля около 16:30

Зеленый «Лексус» едва не задавил пешеходов на Михайловской набережной — автомобиль ехал по верхней аллее и не давал горожанам спокойно гулять.







Видеозаписью с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель. Мужчина рассказал, что увидел едущую по набережной иномарку 12 апреля около 16:30.









На записи мужчина сообщает, что номер машины — С818ЕО, номер региона — 72 (Тюменская область).





Водители внедорожников нередко приводят в недоумение горожан своими действиями. Например, 5 апреля водитель белого «Лексуса» припарковался прямо перед оперным театром, в нескольких метрах от входа в культурное учреждение.





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