Водитель «Лексуса» проехал по аллее набережной, сгоняя пешеходов с дороги

Машина ездила по аллее 12 апреля около 16:30
Машина ездила по аллее 12 апреля около 16:30

Зеленый «Лексус» едва не задавил пешеходов на Михайловской набережной — автомобиль ехал по верхней аллее и не давал горожанам спокойно гулять.


Видеозаписью с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель. Мужчина рассказал, что увидел едущую по набережной иномарку 12 апреля около 16:30. 



На записи мужчина сообщает, что номер машины — С818ЕО, номер региона — 72 (Тюменская область).


Водители внедорожников нередко приводят в недоумение горожан своими действиями. Например, 5 апреля водитель белого «Лексуса» припарковался прямо перед оперным театром, в нескольких метрах от входа в культурное учреждение.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
Видео читателя

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