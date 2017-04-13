Власти заказали рекламирующий Новосибирскую область ролик за 300 тысяч

В видеоряде должны быть виды панорамы ночного Новосибирска

Новосибирские власти заказали видеоролик с основными достопримечательности региона — его будут показывать на деловых встречах и форумах для потенциальных инвесторов.







Аукцион объявлен 12 апреля, имя победителя конкурса назовут 16 мая.





«Имиджевый видеоролик будет демонстрироваться при проведении деловых встреч, на выставках, ярмарках, форумах в целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Новосибирской области», — сказано в лоте.





Видеоролик должен состоять из видеоряда с видами г. Новосибирска, Новосибирской области, интервью и сопровождаться музыкой и графическим оформлением.





80 % хронометража должно быть не старше 2017 года и 20 % хронометража — не старше 2016 года,





говорится в описании объекта закупки.





Согласно требованиям, в видео нужно показать промышленные парки Новосибирска и области, новосибирский Экспоцентр, аквапарк, дельфинарий, зоопарк, аэропорт, планетарий, театр оперы и балета, Бугринский мост, НГУ, Краеведческий музей.





Также в ролике должны быть панорамы ночного Новосибирска и виды природы региона, сделанные при помощи аэровидеосъемки. Нужно показать с высоты Новосибирское водохранилище, Караканский бор, скалу Зверобой в Искитимском районе, озера Чаны и Карачи.





Сценарий видеоролика нужно будет согласовать с заказчиком.







Начальная (максимальная) цена контракта — 300 тыс. руб. Он будет финансироваться из областного бюджета.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что новосибирские власти заказывали в этом году выставочный стенд за 3 млн руб. для поездки на российский инвестиционный форум «Сочи-2017».