Власти заказали рекламирующий Новосибирскую область ролик за 300 тысяч

В видеоряде должны быть виды панорамы ночного Новосибирска 
В видеоряде должны быть виды панорамы ночного Новосибирска 

Новосибирские власти заказали видеоролик с основными достопримечательности региона — его будут показывать на деловых встречах и форумах для потенциальных инвесторов.


Аукцион объявлен 12 апреля, имя победителя конкурса назовут 16 мая. 


«Имиджевый видеоролик будет демонстрироваться при проведении деловых встреч, на выставках, ярмарках, форумах в целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Новосибирской области», — сказано в лоте.  


Видеоролик должен состоять из видеоряда с видами г. Новосибирска, Новосибирской области, интервью и сопровождаться музыкой и графическим оформлением. 


80 % хронометража должно быть не старше 2017 года и 20 % хронометража — не старше 2016 года,


 говорится в описании объекта закупки. 


Согласно требованиям, в видео нужно показать промышленные парки Новосибирска и области, новосибирский Экспоцентр, аквапарк, дельфинарий, зоопарк, аэропорт, планетарий, театр оперы и балета, Бугринский мост, НГУ, Краеведческий музей. 


Также в ролике должны быть панорамы ночного Новосибирска и виды природы региона, сделанные при помощи аэровидеосъемки. Нужно показать с высоты Новосибирское водохранилище, Караканский бор, скалу Зверобой в Искитимском районе, озера Чаны и Карачи. 


Сценарий видеоролика нужно будет согласовать с заказчиком. 


Начальная (максимальная) цена контракта — 300 тыс. руб. Он будет финансироваться из областного бюджета. 


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что новосибирские власти заказывали в этом году выставочный стенд за 3 млн руб. для поездки на российский инвестиционный форум «Сочи-2017». 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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