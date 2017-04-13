Volvo переломал ноги переходившему дорогу мужчине

Вечером 12 апреля в Ленинском районе Новосибирска седан «Вольво» сбил вышедшего на дорогу мужчину.





Фото с места происшествия

«У него сотрясение головного мозга, перелом правой голени, перелом костей таза», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Авария произошла в 21:25 напротив дома № 80/2 по ул. Станционной (в районе остановки «Завод медпрепаратов»).







По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем Volvo S60 ехала по ул. Станционной со стороны ул. Порт-Артурской к ул. Дукача, когда на дорогу слева от нее вышел пешеход. В ГИБДД уточнили, что 33-летний мужчина пытался перейти проезжую часть в неположенном месте — примерно в 30 метрах от пешеходного перехода.







«Скорая помощь» увезла мужчину в больницу.







Как пояснила автоинспекторам сама водитель седана, перед ДТП она ехала в среднем ряду со скоростью 55 км/ч. «Из-за впереди идущей машины от меня слева пешехода я не увидела», — цитируют женщину в ГИБДД.







Очевидцы в социальных сетях утверждают, что на месте ДТП «было очень много крови», а у машины вылетело лобовое стекло.





Фото с места происшествия





Фото с места происшествия





Новосибирцы, переходящие дорогу в неположенном месте, достаточно часто становятся жертвами ДТП. На прошлой неделе общественный резонанс вызвала авария возле метро «Золотая Нива», в которой погибла 77-летняя женщина. Ее сбил полицейский, ехавший на работу.

