Левобережье парализовали массовые пробки

Пробки парализовали движение на левом берегу 
Пробки парализовали движение на левом берегу 

Утром 13 апреля на левом берегу заторы парализовали движение почти на всех основных магистралях — в правобережье в это время ситуация была значительно лучше.


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 9:20 серьезно осложнено движение на ул. Станционной.


Загруженность магистрали к Толмачево — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного, говорится в сообщении сервиса. 


Затор начинается от ул. Порт-Артурская и заканчивается у ул. 2-я Станционная. Сложно выехать на ул. Станционную со стороны Бетонного переезда — пробка длиной около 2 км начинается у ул. Связистов и тянется через ул. Невельского. 


На участке ул. Широкой от ул. Невельского до ул. Новосибирской движение затруднено в обе стороны, скорость потока — 10 км/ч. 


Левобережье парализовали массовые пробки (схема)


На пл. Труда произошли две аварии —  ул. Станиславского встала от ул. Титова до ул. Широкой. Читатели сообщили, что из-за ДТП встали троллейбусы. 


Также сильно затруднено движение на ул. Ватутина и на Димитровском мосту. 


Левобережье парализовали массовые пробки (схема)


На правом берегу ситуация значительно лучше. Традиционная пробка на ул. Большевистская начинается перед гипермаркетом «Лента» и заканчивается у «Речного вокзала». Сложно проехать в сторону ул. Богдана Хмельницкого по ул. Ипподромской — затор образовался на участке от ул. Гоголя до ул. Кропоткина. Скорость потока — 3 км/ч. Выбирайте пути объезда.  


На этой неделе серьезный затор районе пл. Труда наблюдается уже не первый раз. 10 апреля из-за двух аварий в районе площади встали четыре магистрали — ул. Станиславского, Котовского, Пархоменко и Широкая.

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова

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