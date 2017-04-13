Новосибирцы выстроились в очередь к большой красной фуре посреди площади Ленина
Утром 13 апреля больше десятка новосибирцев собрались на пл. Ленина, чтобы сдать кровь для переливания.
В 9:00 на пл. Ленина развернулся мобильный пункт сдачи крови — здесь проходит добровольческая акция «Помоги делом!».
«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске или Новосибирской области, не перенесший вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, не имеющий гипертонической болезни. Для забора крови используется одноразовый медицинский инструментарий, поэтому инфицирование донора во время кроводачи исключено», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирка.
Всем добровольцам, которые сдали кровь, организаторы обещают вручать цветы. А для доноров, которые ждут своей очереди, волонтеры собираются проводить мастер-классы по оригами и изготовлению фигур из воздушных шаров. Акция продлится до 12:30, для участия в ней нужно было предварительно зарегистрироваться по телефону или электронной почте.
Как пояснили организаторы, всего на сдачу крови записались 74 добровольца. Их поделили на группы, каждая из которых придет к своему времени, чтобы перед фурой не скапливалась большая очередь. Проблем с донорами нет — сдать кровь хотят многие, отмечают организаторы. Свою задачу они видят в том, чтобы привлекать добровольцев повторно.
Напомним, только за 2016 год новосибирские доноры сдали около 40 тонн крови. При этом лишь в 15 % случаев они сдавали кровь для своих близких, а остальные — просто так.
Ольга Хмелевская
Фото Анны Наумцевой