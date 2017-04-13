Новосибирцы выстроились в очередь к большой красной фуре посреди площади Ленина

Утром 13 апреля больше десятка новосибирцев собрались на пл. Ленина, чтобы сдать кровь для переливания.


Всего на сдачу крови записались 74 добровольца
Всего на сдачу крови записались 74 добровольца

В 9:00 на пл. Ленина развернулся мобильный пункт сдачи крови — здесь проходит добровольческая акция «Помоги делом!». 


«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске или Новосибирской области, не перенесший вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, не имеющий гипертонической болезни. Для забора крови используется одноразовый медицинский инструментарий, поэтому инфицирование донора во время кроводачи исключено», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирка.


Всем добровольцам, которые сдали кровь, организаторы обещают вручать цветы. А для доноров, которые ждут своей очереди, волонтеры собираются проводить мастер-классы по оригами и изготовлению фигур из воздушных шаров. Акция продлится до 12:30, для участия в ней нужно было предварительно зарегистрироваться по телефону или электронной почте.


Как пояснили организаторы, всего на сдачу крови записались 74 добровольца. Их поделили на группы, каждая из которых придет к своему времени, чтобы перед фурой не скапливалась большая очередь. Проблем с донорами нет — сдать кровь хотят многие, отмечают организаторы. Свою задачу они видят в том, чтобы привлекать добровольцев повторно.


Чтобы перед фурой не скапливалась очередь, доноров поделили на группы
Чтобы перед фурой не скапливалась очередь, доноров поделили на группы


Организаторы акции принесли цветы для доноров
Организаторы акции принесли цветы для доноров

 

Напомним, только за 2016 год новосибирские доноры сдали около 40 тонн крови. При этом лишь в 15 % случаев они сдавали кровь для своих близких, а остальные — просто так.

Ольга Хмелевская
Фото Анны Наумцевой

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