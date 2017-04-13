Президент новосибирской компании попал под следствие из-за долгов по зарплате

В Новосибирске попал под следствие 45-летний президент ЗАО «Управляющая компания "Афина Паллада"», не доплативший работнику больше 700 тыс. руб.





Вместе того чтобы платить зарплату работнику, президент компании рассчитывался с партнерами по бизнесу

По версии следствия, аудитор ЗАО УК «Афина Паллада» не получал зарплату больше 3 месяцев — с июля по октябрь 2016 года, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.







За это время компания накопила перед аудитором долг больше чем в 753 тыс. руб. При этом на счетах компании деньги были. Но вместо того чтобы платить зарплату работнику, президент ЗАО УК РФ «Афина Паллада» тратил деньги на то, чтобы рассчитаться с контрагентами.







Следователи возбудили в отношении 45-летнего президента компании уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности), сообщили в Следственном комитете.





Напомним, к 1 марта 2017 года предприятия Новосибирской области накопили перед своими работниками долг более чем 100 млн руб. Своевременно не получили зарплату 3,1 тыс. человек.

