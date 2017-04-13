Президент новосибирской компании попал под следствие из-за долгов по зарплате

В Новосибирске попал под следствие 45-летний президент ЗАО «Управляющая компания "Афина Паллада"», не доплативший работнику больше 700 тыс. руб.


Вместе того чтобы платить зарплату работнику, президент компании рассчитывался с партнерами по бизнесу
Вместе того чтобы платить зарплату работнику, президент компании рассчитывался с партнерами по бизнесу

По версии следствия, аудитор ЗАО УК «Афина Паллада» не получал зарплату больше 3 месяцев — с июля по октябрь 2016 года, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.


За это время компания накопила перед аудитором долг больше чем в 753 тыс. руб. При этом на счетах компании деньги были. Но вместо того чтобы платить зарплату работнику, президент ЗАО УК РФ «Афина Паллада» тратил деньги на то, чтобы рассчитаться с контрагентами.


Следователи возбудили в отношении 45-летнего президента компании уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности), сообщили в Следственном комитете.


Напомним, к 1 марта 2017 года предприятия Новосибирской области накопили перед своими работниками долг более чем 100 млн руб. Своевременно не получили зарплату 3,1 тыс. человек.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 8375
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено