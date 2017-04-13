Новосибирские женщины стали реже рожать и выходить замуж

В 2017 году в Новосибирской области наметилась естественная убыль населения, а супружеские пары стали чаще подавать на развод.


За два месяца 2017 года в регионе родилось  5413 детей
За два месяца 2017 года в регионе родилось  5413 детей

Как показывает статистика, за январь и февраль в Новосибирской области официально поженились 2055 пар. По сравнению с этим же периодом 2016 года число зарегистрированных браков сократилось на 87. Количество разводов при этом выросло. Всего за 2 месяца в регионе распалось 1974 семьи, в то время как годом ранее загсы развели 1961 пару, сообщает Новосибирскстат.


В то же время рождаемость в регионе пошла на спад. Если в январе и феврале 2016 года в Новосибирской области родилось 5936 детей, то в этом году — только 5413 (разница в 523 ребенка). Но при этом и умирать новосибирцы тоже стали немного реже. Всего за первые два месяца 2017 года загсы зарегистрировали в регионе 6335 смертей — на 25 случаев меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. 


Как видно из опубликованных цифр, в Новосибирской области наметилась естественная убыль населения: число умерших превышает число родившихся на 922 человека. 


Самыми распространенными причинами смерти в Новосибирской области продолжают оставаться болезни системы кровообращения (3241 умерший за январь и февраль 2017 года). От новообразований (рака и опухолей) умерли 955 новосибирцев, от туберкулеза — 74. Болезни органов дыхания убили 215 человек, а болезни пищеварительной системы — 201 человека. От внешних причин погибли 386 жителей области. 82 из них покончили с собой, 39 были убиты, 32 случайно отравились алкоголем, 18 стали жертвами ДТП, отмечают статистики.


Ранее сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Чудаева высказала мнение, что в ближайшие несколько лет в Новосибирской области, как и стране в целом, будет умирать все больше людей. И дело не в системе здравоохранения, на которую принято списывать эту тенденцию, а в возрастной структуре населения.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Кондратюка (РИА Новости)

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