В зоопарке у золотистых обезьянок родились крошечные малыши





Золотистые львиные тамарины — эндемики Бразилии



В Новосибирском зоопарке родились детеныши у золотистых львиных тамаринов, игрунок Жоффруа и патагонских мар.





Об этом в зоопарке рассказали сегодня, 12 апреля. У золотистых львиных тамаринов детеныши родились 9 марта. «Малышей двое, их пол мы пока не знаем. Замечательную двойню носит на себе отец семейства, он отдает их матери только на время кормления», — рассказали в зверинце, отметив, что такое поведение самца свойственно всем игрункам. Детеныши крепко держатся за папу первые два месяца жизни.

Надо зачекиниться #nskzoo @nskzoo #animals #weekend Публикация от securitron yesman (@redhead_owl_) Апр 9 2017 в 10:06 PDT

Золотистый львиный тамарин относится к вымирающим видам, это эндемик Бразилии. Все львиные тамарины, живущие в зоопарках, считаются собственностью этой страны, о каждом малыше необходимо сообщать кураторам программы. Новосибирский зоопарк — единственный в России, где размножаются эти животные, объяснили в учреждении.







23 марта родителями стали игрунки Жоффруа. У этих животных родились два малыша.









Представители этого вида живут в зоопарке Новосибирска с 2013 года и регулярно дают потомство. В семье игрунок Жоффруа самец тоже берет на себя заботы о детях. Мамина обязанность — кормить, все остальное делает папа.



Прибавление произошло и в семействе патагонских мар. Одна из самок 14 февраля родила детеныша.









«Пол уже определили, это самочка. Необычные грызуны пополнили коллекцию зоопарка в 2010 году. Они, как и золотистые львиные тамарины и игрунки Жоффруа, являются представителями удивительной фауны Южной Америки», — передали в зоопарке.







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