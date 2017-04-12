В зоопарке у золотистых обезьянок родились крошечные малыши
В Новосибирском зоопарке родились детеныши у золотистых львиных тамаринов, игрунок Жоффруа и патагонских мар.
Об этом в зоопарке рассказали сегодня, 12 апреля. У золотистых львиных тамаринов детеныши родились 9 марта. «Малышей двое, их пол мы пока не знаем. Замечательную двойню носит на себе отец семейства, он отдает их матери только на время кормления», — рассказали в зверинце, отметив, что такое поведение самца свойственно всем игрункам. Детеныши крепко держатся за папу первые два месяца жизни.
Золотистый львиный тамарин относится к вымирающим видам, это эндемик Бразилии. Все львиные тамарины, живущие в зоопарках, считаются собственностью этой страны, о каждом малыше необходимо сообщать кураторам программы. Новосибирский зоопарк — единственный в России, где размножаются эти животные, объяснили в учреждении.
23 марта родителями стали игрунки Жоффруа. У этих животных родились два малыша.
Представители этого вида живут в зоопарке Новосибирска с 2013 года и регулярно дают потомство. В семье игрунок Жоффруа самец тоже берет на себя заботы о детях. Мамина обязанность — кормить, все остальное делает папа.
Прибавление произошло и в семействе патагонских мар. Одна из самок 14 февраля родила детеныша.
«Пол уже определили, это самочка. Необычные грызуны пополнили коллекцию зоопарка в 2010 году. Они, как и золотистые львиные тамарины и игрунки Жоффруа, являются представителями удивительной фауны Южной Америки», — передали в зоопарке.
НГС.НОВОСТИ ранее рассказывали, что также родились детеныши у бурых медведей. Недавно медведица Валя показала одного из своих новорожденных малышей.
Ольга Власова
Фото vk.com/novosibirsk_zoo (1, 3, 4), www.instagram.com/redhead_owl_ (2)