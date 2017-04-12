В зоопарке у золотистых обезьянок родились крошечные малыши


Золотистые львиные тамарины — эндемики Бразилии
Золотистые львиные тамарины — эндемики Бразилии

В Новосибирском зоопарке родились детеныши у золотистых львиных тамаринов, игрунок Жоффруа и патагонских мар.


Об этом в зоопарке рассказали сегодня, 12 апреля. У золотистых львиных тамаринов детеныши родились 9 марта.  «Малышей двое, их пол мы пока не знаем. Замечательную двойню носит на себе отец семейства, он отдает их матери только на время кормления», — рассказали в зверинце, отметив, что такое поведение самца свойственно всем игрункам.  Детеныши крепко держатся за папу первые два месяца жизни.

Надо зачекиниться #nskzoo @nskzoo #animals #weekend

Публикация от securitron yesman (@redhead_owl_)

Золотистый львиный тамарин относится к вымирающим видам, это эндемик Бразилии.  Все львиные тамарины, живущие в зоопарках, считаются собственностью этой страны, о каждом малыше необходимо сообщать кураторам программы. Новосибирский зоопарк — единственный в России, где размножаются эти животные, объяснили в учреждении. 


23 марта родителями стали игрунки Жоффруа. У этих животных родились два малыша. 


В зоопарке у золотистых обезьянок родились крошечные малыши (фото)


Представители этого вида живут в зоопарке Новосибирска с 2013 года и регулярно дают потомство. В семье игрунок Жоффруа самец тоже берет на себя заботы о детях. Мамина обязанность — кормить, все остальное делает папа.

Прибавление произошло и в семействе патагонских мар. Одна из самок 14 февраля родила детеныша. 


В зоопарке у золотистых обезьянок родились крошечные малыши (фото)


«Пол уже определили, это самочка. Необычные грызуны пополнили коллекцию зоопарка в 2010 году. Они, как и золотистые львиные тамарины и игрунки Жоффруа, являются представителями удивительной фауны Южной Америки», — передали в зоопарке. 


НГС.НОВОСТИ ранее рассказывали, что также родились детеныши у бурых медведей. Недавно медведица Валя показала одного из своих новорожденных малышей.

Ольга Власова
Фото vk.com/novosibirsk_zoo (1, 3, 4), www.instagram.com/redhead_owl_ (2)

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