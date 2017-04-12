Новосибирцев восхитил лилово-розовый закат
Новосибирцы массово сфотографировали сегодняшний розовый закат и выложили снимки в соцсети.
В Instagram вечером появилось несколько десятков фотографий сиренево-розового заката в Новосибирске.
Также фотографиями заката с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились читатели. Один из них сделал красочный снимок на ул. Петухова в Кировском районе, другой не указал, откуда снял фотографию, но сделал подпись: «Кровавый закат Новосибирска».
Корреспондент НГС.НОВОСТИ тоже запечатлел закат, снимок сделан с ул. Ленина.
В Новосибирск вместе с красивыми закатами пришло настоящее тепло — сегодня столбик термометра поднялся до +14 градусов.
В ближайшие дни тепло сохранится. Ночью будет от –5 до +5 градусов, днем — от +9 до +15. 14 апреля днем возможны осадки.
Ольга Власова
Фото Николая Давыдова (1), instagram.com/ganyukova16/ (2), instagram.com/canvgopro/ (3), instagram.com/irazhevas/ (4), instagram.com/ekaterinaloboda92/ (5), читателя (6), автора (7)