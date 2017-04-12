Новосибирцев восхитил лилово-розовый закат

Такой закат можно было увидеть в Кировском районе
Такой закат можно было увидеть в Кировском районе

Новосибирцы массово сфотографировали сегодняшний розовый закат и выложили снимки в соцсети. 


В Instagram вечером появилось несколько десятков фотографий сиренево-розового заката в Новосибирске. 


Чаще бы такие красивые закаты 🌅🙌🏼💛 #Новосибирск #затулинка #закат

Публикация от 🌸A N N A🌸 (@ganyukova16)



Чем-то зацепил триллер "Сплит" о маньяке с множественным расстройством личности - а их у него 23. Каждая личность имеет свои болезни, свой характер, манеры, стиль одежды. Так если подумать, мы все многогранны, но тем не менее воспринимаем себя как цельную, единую личность. А может быть многогранность и эмоциональный интеллект - вещи взаимосвязанные? #новосибирск #novosibirsk #нск54 #нск2017 #сплит #split #закат #закатсолнца #sunset #sanset🌅 #архитектуранск #психология #психологияжизни #эмоциональныйинтеллект

Публикация от Irina 📈 (@irazhevas)



Также фотографиями заката с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились читатели. Один из них сделал красочный снимок на ул. Петухова в Кировском районе, другой не указал, откуда снял фотографию, но сделал подпись: «Кровавый закат Новосибирска».


Новосибирцев восхитил лилово-розовый закат (фото)


Корреспондент НГС.НОВОСТИ тоже запечатлел закат, снимок сделан с ул. Ленина. 


Новосибирцев восхитил лилово-розовый закат (фото)


В Новосибирск вместе с красивыми закатами пришло настоящее тепло — сегодня столбик термометра поднялся до +14 градусов. 


В ближайшие дни тепло сохранится. Ночью будет от –5 до +5 градусов, днем — от +9 до +15. 14 апреля днем возможны осадки. 

Ольга Власова
Фото Николая Давыдова (1), instagram.com/ganyukova16/ (2), instagram.com/canvgopro/ (3), instagram.com/irazhevas/ (4), instagram.com/ekaterinaloboda92/ (5), читателя (6), автора (7)

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