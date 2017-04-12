Мэрия подала на банкротство еще одного застройщика

Заявление в Арбитражный суд НСО подано 11 апреля
Заявление в Арбитражный суд НСО подано 11 апреля

Мэрия Новосибирска подала иск о банкротстве строительной компании «Солнцеград», владелец которой уже был признан несостоятельным. 


Мэрия подала очередной иск о банкротстве строительной компании. На этот раз власти потребовали признать несостоятельным ООО «Солнцеград», сообщается на сайте арбитража. 


Заявление подано 11 апреля. Детали иска пока не раскрываются.


ООО «Солнцеград», по данным «СПАРК», принадлежит Виктору Лучкину. Его полный тезка с таким же ИНН был признан банкротом как физическое лицо еще в 2016 году. 


НГС.НОВОСТИ писали, что Лучкину принадлежал застройщик жилого комплекса «Три богатыря» на на ул. Гоголя, 205 — ООО «Олимпийский». Пайщики ЖСК «Три богатыря» неоднократно безуспешно пытались возбудить уголовное дело против Виктора Лучкина.


Ранее сообщалось, что мэрия подала на банкротство шести застройщиков из-за крупных долгов по аренде земли. В общей сложности, по данным на январь, девелоперы задолжали мэрии за пользование участками порядка 4 млрд руб.

Ольга Власова
Фото Сергея Ляшко

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