Полиция забрала голого мужчину с Красного проспекта

Мужчину передали медицинским работникам

В Новосибирске на Красном проспекте задержали голого мужчину — о нем в дежурную часть сообщили горожане.







Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. «В 17:43 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что по Красному проспекту идет голый мужчина. Сотрудники выехали на место, задержали его и передали медработникам», — рассказали в правоохранительном ведомстве.







Зачем мужчина разделся и что он этим хотел сказать, в полиции пояснить не смогли.





Фотография задержанного появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На ней видно, что мужчина стоит около здания по адресу Красный проспект, 161, где находится Центр обслуживания транспортных карт.







С начала года это уже не первый случай, когда в Новосибирске полиции приходится задерживать голых мужчин. Например, 5 марта молодой человек разделся догола на ул. Ленина в центре Новосибирска и начал кидаться на прохожих и автомобили, а также сорвал номер с машины реанимации.

