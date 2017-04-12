Полиция забрала голого мужчину с Красного проспекта

Мужчину передали медицинским работникам 
Мужчину передали медицинским работникам 

В Новосибирске на Красном проспекте задержали голого мужчину — о нем в дежурную часть сообщили горожане.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. «В 17:43 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что по Красному проспекту идет голый мужчина. Сотрудники выехали на место, задержали его и передали медработникам», —  рассказали в правоохранительном ведомстве.


Зачем мужчина разделся и что он этим хотел сказать, в полиции пояснить не смогли. 


Фотография задержанного появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На ней видно, что мужчина стоит около здания по адресу Красный проспект, 161, где находится Центр обслуживания транспортных карт.


С начала года это уже не первый случай, когда в Новосибирске полиции приходится задерживать голых мужчин. Например, 5 марта молодой человек разделся догола на ул. Ленина в центре Новосибирска и начал кидаться на прохожих и автомобили, а также сорвал номер с машины реанимации. 

Ольга Власова
Фото vk.com/act54

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