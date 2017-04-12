Новосибирцы разработали умное приложение для сбора налогов

Приложение позволит повысить эффективность сбора налогов

Компания «Технокад» и резидент новосибирского Технопарка «Дата Ист» сделали приложение, которое позволит повысить эффективность сбора налогов на имущество и землю.







Приложение «Терраскоп» возвращает муниципалитетам кадастровые данные о земле, это помогает пополнять местные бюджеты, сообщил ТАСС директор новосибирского филиала «Технокада» Владимир Ощепков.





«Сегодня информация о земельных участках и объектах недвижимости в районах "поднимается" наверх, на уровень области или выше, наша система возвращает данные обратно, — объяснил принцип работы программы Владимир Ощепков. — До половины налогов на землю и имущество сейчас не взимается, так как в ФНС нет сведений о некоторых собственниках, и некому направлять уведомление, а администрация не может сообщить в налоговую, так как не знает, что налог не платится. Система помогает разобраться».





Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сегодня, 12 апреля, на открытии сибирского форума «Индустрия информационных систем» заявил, что это приложение позволит повысить эффективность сбора налогов, пишет издание. Сейчас программу в пилотном режиме тестируют в Республике Алтай и Красноярском крае.





Новосибирские программисты также делают разработки, которые полезны в быту. Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о приложении Smart Parking. С его помощью можно оплачивать парковку, не выходя из машины.