Бывшего «авторитетного» таможенника приговорили к крупному штрафу

Экс-инспектора приговорили к двум годам лишения свободы условно и крупному штрафу
Экс-инспектора приговорили к двум годам лишения свободы условно и крупному штрафу

Суд приговорил к условному сроку и серьезному штрафу бывшего инспектора таможенного поста аэропорта «Толмачёво».


«Суд установил, что в августе 2014 года экс-инспектор предложил директору коммерческой фирмы перечислить на банковскую карту в качестве взятки деньги "за общее покровительство по службе"»,  — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.


С 7 октября 2014 года по 4 ноября 2015-го мужчина получил взятку в размере 107 тыс. 840 руб. — «за использование своего авторитета и других возможностей занимаемой должности».


Инспектор пообещал, что за эту сумму будет решать вопросы, которые могут возникнуть в будущем при таможенном оформлении товара для фирмы, объяснили в надзорном ведомстве.


Однако преступление не удалось скрыть, следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).


Дело рассматривал Ленинский районный суд.


Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также ему предстоит выплатить штраф в 1 млн 78 тыс. 400 руб.,


констатировали в прокуратуре. 


Приговор вступил в законную силу.


Новосибирцам нередко назначают штрафы, которые значительно превышают сумму взятки.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как младший инспектор ИК-14 в Тогучине заплатил 170 тыс. руб. штрафа за две взятки — он дважды передал сим-карты заключенным и получил от них 4,5 тыс. руб.

Ольга Власова
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)

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