Бывшего «авторитетного» таможенника приговорили к крупному штрафу

Экс-инспектора приговорили к двум годам лишения свободы условно и крупному штрафу



Суд приговорил к условному сроку и серьезному штрафу бывшего инспектора таможенного поста аэропорта «Толмачёво».





«Суд установил, что в августе 2014 года экс-инспектор предложил директору коммерческой фирмы перечислить на банковскую карту в качестве взятки деньги "за общее покровительство по службе"», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





С 7 октября 2014 года по 4 ноября 2015-го мужчина получил взятку в размере 107 тыс. 840 руб. — «за использование своего авторитета и других возможностей занимаемой должности».





Инспектор пообещал, что за эту сумму будет решать вопросы, которые могут возникнуть в будущем при таможенном оформлении товара для фирмы, объяснили в надзорном ведомстве.





Однако преступление не удалось скрыть, следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).





Дело рассматривал Ленинский районный суд.





Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также ему предстоит выплатить штраф в 1 млн 78 тыс. 400 руб.,





констатировали в прокуратуре.





Приговор вступил в законную силу.





Новосибирцам нередко назначают штрафы, которые значительно превышают сумму взятки.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как младший инспектор ИК-14 в Тогучине заплатил 170 тыс. руб. штрафа за две взятки — он дважды передал сим-карты заключенным и получил от них 4,5 тыс. руб.