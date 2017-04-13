«Все встанут»: страховщики отказываются выдавать ОСАГО на городские автобусы и маршрутки

Перевозчикам отказывают в оформлении полиса ОСАГО

Новосибирские перевозчики не могут оформить полисы ОСАГО — в страховых компаниях им отказывают, объясняя это отсутствием бланков, и предлагают подождать изменений в законодательстве.







«Они [страховые компании] либо говорят, сдавайте документы, мы две недели будем согласовывать. Но проходит две недели, и находится какая-то причина, например, "вы знаете, мы вам не можем застраховать". Это сообщают в устной форме, стараются не отвечать официально», — рассказал один из перевозчиков, директор ООО «Демос-с» Михаил Большов. Он уточнил, что обращался в том числе в «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Энергогарант», «Ингосстрах», «Уралсиб».







По словам его коллеги Ирины К., ее автобусы также отказались страховать по ОСАГО в нескольких новосибирских компаниях, однако она сделала это через интернет. В компаниях ей объяснили отказ тем, что в наличии нет полисов, и намекнули на то, что «все будет после 27-го числа».





«Я спросила, что будет 27-го числа? Мне на анонимной основе сотрудники страховой сказали, что вступят в силу новые законы по новому виду компенсации ущерба, —





поделилась Ирина. — Та же сотрудница объяснила, что страховые компании очень неохотно работают непосредственно с автобусами, микроавтобусами класса 2М, потому что им это невыгодно».







По словам Ирины, ситуация критическая, так как у многих перевозчиков несколько машин, и «в один момент может просто произойти проблема — все они встанут».







«Сами страховые агенты говорят, что недели две назад начали блокировать все обращения, — рассказал перевозчик по маршруту № 55 Юрий Петров. — Я неделю как пытаюсь застраховать маршрутные "ГАЗели". Отказ ничем не объясняют.





Просто приходишь в страховую компанию, говоришь, что нужно застраховать категорию Д. В ответ — мы не страхуем и все.





По закону они вроде как не имеют права отказывать, но по факту отказывают. Хочу официально получить отказ, потому что надо с этим что-то делать».







На официальный запрос НГС.НОВОСТИ в компании «Росгосстрах» ответили, что все офисы и сотрудники компании работают в строгом соответствии с действующим законодательством и делают полисы ОСАГО для владельцев всех типов транспорта. Также в компании отметили, что сотрудники могут заключать договоры страхования только по тем видам, по которым прошли обучение. «В связи с этим некоторые сотрудники и агенты, не прошедшие (пока не прошедшие) специальное обучение по порядку заключения договоров ОСАГО, не наделены соответствующими полномочиями», — пояснили в компании «Росгосстрах».





Отказать в оформлении полиса ОСАГО, объяснили специалисты «Росгосстраха», могут в том случае, если не соблюдены требования законодательства, нет полного пакета документов или машина не приехала на осмотр.





По телефону в страховых компаниях заявляют, что полисы ОСАГО на автобусы выдают — по крайней мере, так они заявили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, которая представилась владельцем автобусов.