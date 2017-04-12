Протаранивший мотоциклистов водитель «Тойоты» рассказал, почему решился на это

После публикации НГС о конфликте между «охранником» на Toyota Caldina и двумя мотоциклистами возле Бугринского моста в редакцию позвонил сам водитель иномарки и описал свою версию случившегося.









По версии мотоциклистов, дело было так: трое молодых людей заблудились на некой частной территории около Бугринского моста, наткнулись на охранника, пообещали ему уехать, но снова заблудились. Затем опять повстречали охранника уже с воздушкой, которую он вставил в колесо одного из мотоциклов. Потом молодые люди забрали у охранника ружье и выбросили. А когда хотели уехать — он принялся их таранить на своей «Тойоте».







Свою версию конфликта описал водитель иномарки — руководитель компании «Техноспорт» Михаил Молоствов. По словам мужчины, территория находится под охраной его учреждения и он отвечает за строения, строительные площадки и все прочее. В этом году здесь намечается большая стройка детского реабилитационного центра. Он рассказал, что мотоциклисты заехали на его территорию не через охрану, а по объездному пути. Он попросил молодых людей уехать. Они согласились, и мужчина показал, куда ехать. Затем, по словам Молоствова, мотоциклисты развернулись и поехали на остров, грунт на котором был рыхлым из-за весеннего паводка.





«Они на этих кучах земли измазались, как свиньи. Я поехал за ними на остров. Сигналю им — они убегают. Чтобы хоть как-то привлечь их внимание, я вернулся и взял воздушное ружье. Я загнал их в угол — на лед спускаться они не стали — и объясняю: «Ребят, это водоохранная зона, без отсыпки щебнем здесь нельзя ездить». Ездить запрещено — и на машинах, и на мотоциклах. Зимой по промерзшему грунту мы там пускаем машины к купели, но сейчас уже весна. Они принялись спорить. Я говорю: «Хорошо, давайте дождемся инспекторов». Начинаю набирать номер и вставляю воздушное ружье в спицы, чтобы они не уехали.





Один из них, который был выпивший, сзади напал на меня и начал крутить. Еще один дважды ударил меня в грудь. Они отобрали у меня ружье и принялись валять по земле.





Затем попытались убежать. Я нашел в себе силы, сел в машину, и, чтобы они не скрылись (номеров-то у них нет), я просто протаранил одного и второго. Один слез с мотоцикла, и я наехал на мотоцикл, чтобы они никуда не уехали. Потому что безнаказанно все это я оставлять не хотел», — рассказал Михаил Молоствов.





По словам мужчины, ему как ответственному за территорию юрлицу из-за подобных «покатушек» грозил штраф минимум в 150 тыс. руб.





«У нас есть для этого специальные треки. 2 километра проехать до Выборной — там большой трек. Второй — между Кольцово и Академгородком. Пожалуйста, катайтесь!» — резюмировал г-н Молоствов.







Напомним, что в итоге инцидентом занялась полиция. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что 9 апреля участковый уполномоченный выезжал на место конфликта. «Участковый уполномоченный опросил потерпевших, свидетелей. Заявление подали два потерпевших, и встречное заявление подано от подозреваемого, он себя заявляет как потерпевший», — пояснили в полиции.