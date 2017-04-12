Мэрия отремонтирует три разбитых улицы после жалоб горожан

Новосибирцы попросили мэрию отремонтировать ул. Первомайскую, Толмачёвскую и Гранатовую



Новосибирцы попросили мэрию отремонтировать еще три улицы в Новосибирске — их добавили в план ремонта.







Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города накануне обсудили в мэрии. Общественники одобрили ее.







На заседании отметили, что с марта в городскую администрацию поступило восемь обращений от





новосибирцев, которые просили отремонтировать ул. Первомайскую, Толмачёвскую и Гранатовую.







«Только по ул. Гранатовой поступило шесть обращений. Однако это проезд частного сектора, поэтому его нельзя отремонтировать в рамках программы "Безопасные и качественные дороги", вопрос рассмотрят при формировании городской программы по ремонту частного сектора», — рассказали в пресс-центре мэрии.







На ул. Первомайской работы по программе «Безопасные и качественные дороги» запланированы на 2018 год. Здесь на месте концентрации ДТП планируется установить камеры. Ул. Толмачёвская не входит в дорожную агломерационную сеть, ее предполагается отремонтировать за счет городской программы, уточнили в пресс-центре.







Всего в Новосибирске к 2025 году планируется отремонтировать около 500 км дорог, сейчас нормативным требованиям соответствует только чуть больше 128,4 км. Ремонт и капитальный ремонт проведут на 59 объектах.







«Предусмотренный объем финансирования на реализацию всех мероприятий программы с 2017 по 2025 годы составляет 9198,8 млрд руб.», — уточнили в мэрии.







Ранее мэрия опубликовала список магистралей, которые будут отремонтированы летом за 1 млрд руб.







«По условиям программы "Безопасные и качественные дороги" число мест концентрации ДТП на дорогах Новосибирска к 2018 году должно снизиться наполовину»,





— сообщили в пресс-центре мэрии.



Ожидается, что работы по реконструкции дорог и ликвидации мест концентрации ДТП будут проходить на 12 участках:



