Мэрия отремонтирует три разбитых улицы после жалоб горожан

Новосибирцы попросили мэрию отремонтировать ул. Первомайскую, Толмачёвскую и Гранатовую
Новосибирцы попросили мэрию отремонтировать ул. Первомайскую, Толмачёвскую и Гранатовую

Новосибирцы попросили мэрию отремонтировать еще три улицы в Новосибирске — их добавили в план ремонта.


Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города накануне обсудили в мэрии. Общественники одобрили ее.


На заседании отметили, что с марта в городскую администрацию поступило восемь обращений от


новосибирцев, которые просили отремонтировать ул. Первомайскую, Толмачёвскую и Гранатовую.


«Только по ул. Гранатовой поступило шесть обращений. Однако это проезд частного сектора, поэтому его нельзя отремонтировать в рамках программы "Безопасные и качественные дороги", вопрос рассмотрят при формировании городской программы по ремонту частного сектора», — рассказали в пресс-центре мэрии.


На ул. Первомайской работы по программе «Безопасные и качественные дороги» запланированы на 2018 год. Здесь на месте концентрации ДТП планируется установить камеры. Ул. Толмачёвская не входит в дорожную агломерационную сеть, ее предполагается отремонтировать за счет городской программы, уточнили в пресс-центре. 


Всего в Новосибирске к 2025 году планируется отремонтировать около 500 км дорог, сейчас нормативным требованиям соответствует только чуть больше 128,4 км. Ремонт и капитальный ремонт проведут на 59 объектах.


«Предусмотренный объем финансирования на реализацию всех мероприятий программы с 2017 по 2025 годы составляет 9198,8 млрд руб.», — уточнили в мэрии.


Ранее мэрия опубликовала список магистралей, которые будут отремонтированы летом за 1 млрд руб.


«По условиям программы "Безопасные и качественные дороги" число мест концентрации ДТП на дорогах Новосибирска к 2018 году должно снизиться наполовину»,


 — сообщили в пресс-центре мэрии.
 

Ожидается, что работы по реконструкции дорог и ликвидации мест концентрации ДТП будут проходить на 12 участках:


  • ул. Немировича-Данченко (участок от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев);
  • ул. Восход (от ул. Кирова до ул. Зыряновской);
  • Красный проспект (от ул. Писарева до Мочищенского шоссе);
  • Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до ул. Жуковского);
  • перекресток Октябрьской магистрали и ул. Серебренниковской;
  • перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя;
  • ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина);
  • ул. Петухова (от пл. Кирова до Советского шоссе);
  • ул. Станционная (от пл. Энергетиков до ул. Дукача, включая кольцевую развязку);
  • ул. 2-я Станционная, 21;
  • ул. Шлюзовая (от ул. Балтийской до кольца на остановке общественного транспорта);
  • ул. Авиастроителей (от ул. Учительской до ул. Писемского).

Ольга Власова
Фото Ивана Рейзвих

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