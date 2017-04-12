Новосибирцам бесплатно поставят в подъезды 4 тысячи видеокамер

Жильцам многоквартирных домов бесплатно установят 4000 видеокамер в ближайшие два года 
Жильцам многоквартирных домов бесплатно установят 4000 видеокамер в ближайшие два года 

На 4000 подъездов многоквартирных домов бесплатно установят камеры видеонаблюдения в ближайшие два года.


«В программе "Безопасный дом" участвуют 10 компаний-инвесторов, которые совокупно обслуживают 90 % многоквартирных домов города — их аудиодомофонные устройства. Мы уже установили на сегодня 617 камер в подъездах жилых домов. Всего предоставлено [по разным запросам] более 3000 видеозаписей, с помощью которых расследуются разнообразные преступления. Например, найдены были грабители магазинов и автозаправочных станций, нападение на человека, попытка угона автомобиля, различные бытовые ситуации», — рассказал президент НП «Безопасный дом» Владислав Жукович.


По словам Владислава, 4000 видеокамер могут быть установлены на подъезды многоквартирных домов в ближайшее время, причем совершенно бесплатно для жильцов.


Камера монтируется в уже установленный на подъезде блок домофона и записывает все, что происходит возле дома, а также лица людей, зашедших в подъезд.


Видео хранится в специальном защищенном архиве, находящемся внутри дома.


Аппаратуру ставят за счет инвесторов — с жильцов на это деньги никто не собирает. Не будет в дальнейшем и дополнительных сборов за домофон.


Выгода для инвестора в том, что после установки видеокамеры на подъездную дверь в доме всегда находятся желающие, кто после устанавливает себе видеосвязь с подъездной камерой в квартиру.


А эта услуга уже платная. Стоимость ее начинается примерно от 7000 руб. плюс дополнительная индивидуальная абонентская плата.


Для того чтобы инициировать установку на дом видеокамер наблюдений, жильцам необходимо лишь провести собрание и принять такое решение. Пока предполагается устанавливать камеры на подъезды домов с высотой не менее 9 этажей.


В конце марта НГС.НОВОСТИ рассказали, как на такую подъездную видеокамеру попали вандалы, выламывающие из двери блок домофона. 

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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