Новосибирец заставил чиновников сделать парковку для инвалидов у Дома ученых

Парковка у Дома ученых

У Дома ученых в Академгородке появился знак «Парковка для инвалидов» — его установили после обращения новосибирца Сергея Занина.







«У меня есть пожилая родственница, которая плохо ходит, но регулярно посещает Дом ученых, когда туда приезжают артисты филармонии. Примерно раз в месяц это происходит. Пока не было знака "Парковка для инвалидов", родственница была вынуждена пробираться к крыльцу через всю парковку, заставленную машинами. В связи с этим в конце февраля я обратился в Госавтоинспекцию», — рассказал новосибирец.







В марте из ГИБДД пришел ответ (его скан есть в распоряжении редакции), в котором было сказано, что проверка не обнаружила знаков для обозначения мест парковки для инвалидов. Обращение Сергея Занина перенаправили в мэрию — оттуда ответ пришел 7 апреля. В нем было сказано, что МКУ «Горсвет» получило техническое задание на установку знаков «Парковка» и «Инвалиды».







«Сегодня шел мимо и увидел, что знаки установили», — сообщил Сергей Занин и прислал в редакцию фотографии парковки.







Новосибирцы, как показывает практика, не всегда руководствуются знаками при парковке и часто нарушают правила стоянки автомобилей — обзоры таких случаев регулярно публикуются на НГС.АВТО в рубрике «Я паркуюсь как чудак».