«Энергомонтаж» вложит в два долгостроя на улице Тульской 60 млн рублей

По данным ГК «Баутехник», сейчас комплекс из двух домов на ул. Тульская готов на 50 %

11 апреля на заседании специальной комиссии определился инвестор, который вложит 60 млн руб. в завершение долгостроев на ул. Тульская, 80 и 82.







Как рассказал член комиссии по реализации закона 583-ОЗ и член Общественной палаты области Александр Бакаев, всего было подано 2 заявки, победителем стала компания «Энергомонтаж» — ей предстоит инвестировать в долгострои 60 млн руб. Непосредственно завершать строительство будет нынешний застройщик домов, ГК «Баутехник».





Взамен «Энергомонтаж» получит земельный участок площадью 2,4 га — он расположен в районе ул. Мясниковой в Калининском районе, сейчас ведутся работы по его межеванию. На этой территории, по информации Александра Бакаева, компания планирует построить порядка 36 тыс. кв. м жилья, из которых 2,5 % — 642 кв. м будет выделено тем дольщикам, которые не подпадают под действие указанного закона напрямую.





Александр Бакаев также отметил, что 60 млн руб. — не полная сумма, необходимая на завершение строительства, и дополнительно по закону по 7 тыс. руб. с 1 кв. м собирают сами обманутые дольщики.







Директор «Энергомонтажа» Иван Сидоренко сообщил НГС.НОВОСТИ, что компания выполнила все, что от нее требовалось к моменту конкурса, и «дальнейших комментариев не будет».







По словам коммерческого директора ГК «Баутехник» Егора Панасенко, в двух домах 8 блок-секций, общая их готовность — в пределах 50 %. «Практически все коробки стоят, нужно инженерку делать, отделку, фасады закончить, окна вставить», — рассказал он. Все работы в компании планируют завершить до конца 2018 года.







«Самое важное, что закон заработал, и до конца года [мы] планируем до 10 объектов по этому закону провести. Это зависит еще, конечно, от их готовности, там большой пакет документов», — добавил Александр Бакаев, комментируя результаты заседания комиссии.





Ранее стало известно, что на конкурс выставят и «один из проблемных домов микрорайона «Закаменский» — победителю предстоит не только вложить средства в долгострой, но и завершить его.