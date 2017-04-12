Новосибирцу дважды заблокировали банковские счета из-за долгов тезки из Кузбасса

Новосибирцу вновь по ошибке заблокировали карту из-за чужих долгов
Новосибирцу вновь по ошибке заблокировали карту из-за чужих долгов

Житель Новосибирска Алексей Соколов в отчаянии: его счета в банке ВТБ24 заморожены уже второй раз из-за полного совпадения ФИО и даты рождения новосибирца с должником из Кемеровской области.


«Опять пришла SMS об аресте счета. В банк позвонил оператору: да, говорит, счет арестован. Я ему высказал все, что хотел. Они, видимо, все перепроверили. Буквально через 2 часа позвонили — счета были уже разблокированы», — рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей Соколов.


Новосибирец добавил, что уже обращался в управление ФССП с описанием данной проблемы. «Там сказали, что это вина банка, так как они передают в банки точные данные на клиента», — заявил Соколов. Он добавил, что обратится в суд, если ошибочные блокировки продолжатся.


История с ошибочными блокировками карт и списанием со счетов Алексея Соколова денег длится с конца марта. Тогда банк заблокировал банковские карты Соколова по требованию судебных приставов из Кемеровской области, приняв новосибирца за должника из Анжеро-Судженска. В суд новосибирец пока не подавал, однако признался, что такие мысли ему уже приходят.

Илья Калинин
Фото weerapatkiatdumrong (Essentials/iStock)

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