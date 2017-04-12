Троллейбусные и трамвайные депо проверят на защищенность от терактов за 660 тысяч

Победителю аукциона предстоит проверить два трамвайных депо и четыре троллейбусных
Победителю аукциона предстоит проверить два трамвайных депо и четыре троллейбусных

МКП «Горэлектротранспорт» объявил аукцион на поиск компании, которая оценит безопасность в транспортных депо Новосибирска.


Контракт появился 12 апреля на сайте госзакупок, победителя определят 5 мая. Проверку проводят на основании федерального закона «О транспортной безопасности».


«Цель — определить степень защищенности объектов транспортной инфраструктуры МКП "ГЭТ" от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства», — говорится в документах госзакупки. Исполнителю предстоит выяснить, насколько сейчас защищены два трамвайных депо и четыре троллейбусных, а также какие меры нужно предпринять дополнительно. 


Согласно закону о транспортной безопасности, одним из видов «акта незаконного вмешательства» является теракт.


Начальная (максимальная) цена контракта — 659 тыс. 200 руб. Он будет финансироваться из бюджета предприятия.


Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в России дополнили закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте. В статье УК РФ «Хулиганство» появился пункт, устанавливающий ответственность за хулиганство на любом транспорте. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 4 апреля. Днем ранее в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв.

Ольга Власова
Фото из архива НГС

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