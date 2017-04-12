Разъяренный водитель «Тойоты» протаранил двух мотоциклистов возле Бугринского моста

Мужчина на иномарке сбил двоих спортсменов-мотоциклистов, заблудившихся на частной территории под Бугринским мостом в Новосибирске.


Мужчина, представившийся охранником, на «Тойоте Калдине» сбил двоих мотоциклистов, один из мотоциклов оказался зажат под машиной
Мужчина, представившийся охранником, на «Тойоте Калдине» сбил двоих мотоциклистов, один из мотоциклов оказался зажат под машиной


«Мы катались под Бугринским мостом, потом спустились по берегу и подъехали к двум домикам, немного застряли и начали выбираться. В это время к нам подъехал человек на белой "Тойоте Калдине", утверждал, что это частная территория, и попросил нас удалиться. Мы сказали, что сейчас отдохнем и уедем», — рассказал один из мотоциклистов Александр Дерновский.


Вместе с Александром было еще двое мотоциклистов, занимающихся эндуро (дисциплина мотоспорта, соревнования в которой проходят на дорогах с различным покрытием и по пересеченной местности). Мужчины начали уезжать, свернули не туда, выехали на полуостров и повернули назад.


«Нас опять встретил этот человек — охранник, он вышел к нам с воздушкой. Мы поругались с ним, и он решил нас не отпускать. Он вставил ствол воздушки в мое переднее колесо», 


— описал начало конфликта Александр.


Мотоциклисты отобрали у охранника оружие, отбросили его в сторону и начали уезжать. Охранник в это время сел в машину и поехал за мужчинами. «И уже на выезде с этой территории он нас настиг. Один из нас проскочил через натянутый стальной трос, я замешкался, а он [охранник] нашего товарища сбил. Он упал на капот, я вернулся, чтобы ему помочь, товарищ справился сам и начал уезжать, и тут сторож начал давить меня», — сообщил Александр.


По словам мужчины, охранник врезался в его мотоцикл три раза, после чего мотоцикл оказался зажат под машиной. Тогда мотоциклисты вызвали полицию.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что 9 апреля участковый уполномоченный выезжал на место конфликта. «Участковый уполномоченный опросил потерпевших, свидетелей. Заявление подали два потерпевших, и встречное заявление подано от подозреваемого, он себя заявляет как потерпевший», — пояснили в полиции.


Мотоциклисты подали заявление о причинении материального ущерба, а охранник — о причинении ему телесных повреждений. Сейчас проводится доследственная проверка.


В редких случаях мотоциклисты остаются без травм после столкновений с машинами, иногда случаются настоящие трагедии. Например, в прошлом году в страшной аварии погиб известный байкер и телеоператор Максим Гуляев.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено мотоциклистами

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