Разъяренный водитель «Тойоты» протаранил двух мотоциклистов возле Бугринского моста

Мужчина на иномарке сбил двоих спортсменов-мотоциклистов, заблудившихся на частной территории под Бугринским мостом в Новосибирске.





Мужчина, представившийся охранником, на «Тойоте Калдине» сбил двоих мотоциклистов, один из мотоциклов оказался зажат под машиной







«Мы катались под Бугринским мостом, потом спустились по берегу и подъехали к двум домикам, немного застряли и начали выбираться. В это время к нам подъехал человек на белой "Тойоте Калдине", утверждал, что это частная территория, и попросил нас удалиться. Мы сказали, что сейчас отдохнем и уедем», — рассказал один из мотоциклистов Александр Дерновский.







Вместе с Александром было еще двое мотоциклистов, занимающихся эндуро (дисциплина мотоспорта, соревнования в которой проходят на дорогах с различным покрытием и по пересеченной местности). Мужчины начали уезжать, свернули не туда, выехали на полуостров и повернули назад.







«Нас опять встретил этот человек — охранник, он вышел к нам с воздушкой. Мы поругались с ним, и он решил нас не отпускать. Он вставил ствол воздушки в мое переднее колесо»,





— описал начало конфликта Александр.







Мотоциклисты отобрали у охранника оружие, отбросили его в сторону и начали уезжать. Охранник в это время сел в машину и поехал за мужчинами. «И уже на выезде с этой территории он нас настиг. Один из нас проскочил через натянутый стальной трос, я замешкался, а он [охранник] нашего товарища сбил. Он упал на капот, я вернулся, чтобы ему помочь, товарищ справился сам и начал уезжать, и тут сторож начал давить меня», — сообщил Александр.







По словам мужчины, охранник врезался в его мотоцикл три раза, после чего мотоцикл оказался зажат под машиной. Тогда мотоциклисты вызвали полицию.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что 9 апреля участковый уполномоченный выезжал на место конфликта. «Участковый уполномоченный опросил потерпевших, свидетелей. Заявление подали два потерпевших, и встречное заявление подано от подозреваемого, он себя заявляет как потерпевший», — пояснили в полиции.







Мотоциклисты подали заявление о причинении материального ущерба, а охранник — о причинении ему телесных повреждений. Сейчас проводится доследственная проверка.







В редких случаях мотоциклисты остаются без травм после столкновений с машинами, иногда случаются настоящие трагедии. Например, в прошлом году в страшной аварии погиб известный байкер и телеоператор Максим Гуляев.

