Названы даты запуска фонтанов в Новосибирске

Новосибирские власти начали готовить городские фонтаны к лету — для этого, в частности, выкопали траншею в Первомайском сквере.





«Сейчас идет расконсервация фонтанов. Мы снимаем с них короба, вчера проводили расконсервацию фонтана на ул. Орджоникидзе, сегодня — фонтана у ДК "Энергия". Сейчас все подготовительные работы идут: параллельно с расконсервацией ведется ремонт цветовой, звуковой автоматики, систем управления фонтанами, электродвигателей, кабельно-проводниковый ремонт», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Городской фонтан» Александр Сумин.





В Первомайском сквере меняют силовой кабель, от которого запитан фонтан «Мишка»







Он пояснил, что как раз для подготовки фонтанов к работе в Первомайском сквере появилась траншея. Специалисты «Горфонтана» сейчас меняют силовой кабель до фонтана «Мишка», который запитан от главного фонтана в сквере. Все работы специалисты планируют завершить 14 апреля.







После того, как все фонтаны расконсервируют, специалисты «Горфонтана» почистят чаши от мусора и покрасят их.





Александр Сумин уточнил, что фонтаны в Новосибирске заработают 8 мая, а цветомузыкальный фонтан на Михайловской набережной традиционно запустится 1 июня.







Кроме фонтанов в городских парках и скверах в Новосибирске есть фонтаны в жилых комплексах. Например, прошлым летом в ЖК «Оазис» в Октябрьском районе заработал плоский фонтан с разноцветной подсветкой.