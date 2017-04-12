Известный болельщик ХК «Сибирь» на инвалидной коляске научился кататься на роликах

Дети-инвалиды занимаются горными лыжами, катаются на роликах и коньках с помощью специальных устройств
Дети-инвалиды занимаются горными лыжами, катаются на роликах и коньках с помощью специальных устройств

Новосибирский благотворительный фонд «Спорту место» подвел итоги работы с детьми-инвалидами за 4 месяца и сообщил об успехах страдающего ДЦП болельщика ХК «Сибирь» Василия Даниленко.


«С 1 декабря запустили работу на горнолыжном склоне на Горской, там самый большой поток — за 4 месяца 50 детей прошли занятия. Желающих было очень много. У нас все дети, которые занимались, показали результат. Есть такие ребятишки, которые в конце сезона поехали без вертикализатора (специальное оборудование для детей-инвалидов), просто с тренером за руку», — рассказал исполнительный директор фонда Владислав Иванов.


Кроме оборудования для катания на горных лыжах в фонде есть устройства для катания на коньках и роликах. Одним из первых на коньках захотел научиться кататься болельщик ХК «Сибирь» Василий Даниленко.


Василий Даниленко
Василий Даниленко


«Я с Васей сразу же начал заниматься и на льду, и на роликах. Мы выбрали тренировку на роликах как общеукрепляющую и на льду — ему по интересам. И навыки, полученные на роликах, переносили на ледовые коньки, добавили работу с клюшкой на верхний плечевой пояс. За эти 4 месяца у Васи самый видимый результат — он стал ходить с одной тросточкой вместо двух. Но он еще параллельно проходит реабилитацию», — пояснил Владислав Иванов.


4 месяца у Василия было по две тренировки в неделю, сейчас молодой человек взял перерыв, так как активно готовится к чемпионату России по параолимпийскому фехтованию.


«Как мы начинали первые занятия и то, как он сейчас двигается на роликах, — большая разница. Прогресс заметен, идет от каждого занятия. Это обусловлено желанием Васи постичь эти навыки, и сам процесс [тренировок] развивает опорно-двигательный аппарат в правильном направлении.


На первых занятиях Вася буквально опирался руками, висел на вертикализаторе. А на занятиях в конце марта он просто за него придерживался, мы даже подлокотники убирали, и Вася перемещался часто без моей помощи по роллердрому»,


— описал успехи воспитанника Иванов.


Елена Колесникова
Елена Колесникова


Владислав Иванов рассказал и об успехах воспитанницы Елены Колесниковой. Девушка перемещается только в инвалидной коляске и почти не держала равновесие, однако 4 месяца занималась горными лыжами по 2–3 раза в неделю. «Она сейчас в такой эйфории, говорит: "Я могу сама стоять, могу держать равновесие!". Дома Лена делает зарядку, ЛФК, реабилитацию она не проходила, поэтому тут чистый результат от горных лыж», — пояснил тренер.



Ксения Евдокимова
Фото и видео предоставлены Владиславом Ивановым

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