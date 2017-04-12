Студенты НГУ сдали экзамен необычным способом

Студенты за 45 минут должны были ответить на 150 вопросов в мессенджере Telegram
Студенты за 45 минут должны были ответить на 150 вопросов в мессенджере Telegram

Студенты первого курса экономического факультета НГУ сдали экзамен при помощи мессенджера Telegram.


Видеоролик о том, как студенты на курсе «Основы бизнеса» сдают промежуточный экзамен при помощи образовательного бота появился на YouTube 11 апреля. 


«Это люди, которым 18 лет,  они родились с телефонами. Поэтому это вполне органично легло в их культуру.  Есть только два аргумента против — это то, что можно списывать и что у студента не может быть мессенджера. Но главное здесь — скорость. Мы не позиционируем это (такой способ проверки знаний — НГС.НОВОСТИ) как заменитель преподавателя, это инструмент поддержки. 


По статистике видно, какие вопросы вызвали наибольшее затруднение, какие самые легкие и соответственно, как корректировать образовательные стратегии»,


 — пояснил НГС.НОВОСТИ  директор компании NeuroLab! Algorithms, преподаватель НГУ Дмитрий Марков. 


Для сдачи экзамена в чат-бот загрузили 150 вопросов о бизнесе и управлении. Бот присылал пользователям вопросы в случайном порядке, а студенты, разбитые на пары, должны были отвечать, при этом они могли общаться, дискутировать и гуглить. При этом нужно было не выбирать верный вариант из предложенных ответов, а писать их самостоятельно, объяснил систему такой проверки знаний Дмитрий Марков. 


Лучший результат — ответы на 120 вопросов за 45 минут. 


«Эта группа взяла за счет скорости. Те, кто дал меньше 100 ответов — значит они долго думали, долго гуглили, боялись ошибиться. 


Всего бот за время экзамена отправил более 10 тыс. сообщений и обработал более 3 тыс. ответов студентов», — рассказал Марков.   


В планах преподавателя в режиме этого же бота запустить тренажер — чтобы студенты могли тренироваться и отвечать на вопросы. Следующая проверка знаний при помощи бота пройдет в мае. 


В прошлом году Новосибирский госуниверситет (НГУ) запустил также бесплатные онлайн-курсы финансовой грамотности. По оценке разработчика курса Дмитрия Маркова, «Основы финансов» помогут любому человеку адаптироваться к новой экономической реальности нашей страны. 

Ольга Власова
Фото Юлии Шипициной
Видео youtube.com, канал Neuro Lab! Algorithms

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