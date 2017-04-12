Худые и агрессивные ежи потянулись к домам новосибирцев

Ежи отъедаются после зимней спячки
Ежи отъедаются после зимней спячки

В Новосибирске и окрестностях стали появляться первые ежики — они вышли из зимней спячки и готовы вступить в борьбу за самок.


«Ежи просыпаются в первой половине апреля. Они очень худые — весь тот жир, что набрали по осени, уходит за время зимней спячки. 


Поэтому ежи ищут первых насекомых, червей и идут к жилью человека за объедками», 


— рассказали в лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН.


Средний вес взрослой особи обыкновенного ежа — около 780 г, некоторые за зиму худеют так, что не просыпаются и попросту гибнут. Поэтому какой будет популяция в этом году, сказать пока сложно. 


«Но в последние годы численность ежей увеличилась, они стали чаще попадаться на глаза людям даже в черте города», 


— отмечают специалисты лаборатории.


После того как ежи придут в форму, самцы начнут борьбу за самок. Агрессивное соперничество может доходить до драк. 


Весеннему теплу рады многие животные. Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как сейчас себя чувствуют обитатели Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Некоторые животные уже стали родителями, у других брачный период в самом разгаре. 

Анна Наумцева
Фото Юлии Шипициной

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