Создавшая сеть магазинов Kira Plastinina компания признана банкротом

Во вторник, 11 апреля, Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль» — несмотря на это, новосибирский магазин бренда продолжит работу.


Новосибирская студия стиля Kira Plastinina принадлежит компании «Бетаторг»
Новосибирская студия стиля Kira Plastinina принадлежит компании «Бетаторг»

В новосибирской студии стиля, продающей женскую одежду одноименного бренда, корреспонденту НГС.НОВОСТИ дали понять, что закрываться не собираются.


Информация о банкротстве компании «Кира Пластинина Стиль», принадлежащей кипрской Taly Enterprises Limited, появилась вчера в картотеке арбитражных дел. Взыскать долги с этой компании пытаются сразу несколько кредиторов, в том числе московские компании «Борлас Ритейл», «Группа Ренессанс Страхование», «БДО Юникон», «Магнат» из Коломны, «Риалрен» из Сургута, калужская «Торговая компания Прагма» и др.


В студии стиля Kira Plastinina, работающей в новосибирском СТЦ «МЕГА», пояснили, что уже не имеют отношения к обанкротившейся компании. В 2016 году новосибирская студия стиля, как и все оставшиеся магазины сети Kira Plastinina, перешли к московской компании «Бетаторг».


«Внешне у нас все то же самое, но изменилось юридическое лицо», — пояснили в студии стиля.


В магазине добавили, что работают в обычном режиме. Фирма «Бетаторг» активно сотрудничает с фабрикой «Кира Пластинина Мануфактуры», расположенной в Подмосковье. На сайте ритейлера говорится, что именно это предприятие шьет более 80 % коллекции Kira Plastinina. 


«Проблема в том, что мы называемся именем живого человека, и всем напрямую кажется, что Кира Пластинина, вот эта девушка, равна вот этому магазину. Но фактически мы не имеем к ней никакого отношения, это другая организация, просто перекупили бренд Kira Plastinina», — отметили в студии стиля.


Бренд Kira Plastinina появился в 2007 году. Фактически им управляла дочь известного бизнесмена Сергея Пластинина (бывшего крупного акционера компании «Вимм-Билль-Данн»). По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас Сергею Пластинину принадлежит ООО «Кира Пластинина Мануфактуры».


С новосибирского рынка периодически уходят известные марки женской одежды. Например, в начале прошлого года в городе закрылся магазин английской марки Karen Millen, проработавший в «МЕГЕ» 5 лет.

Ольга Хмелевская
Фото Кирилла Каллиникова (РИА Новости)

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