Новосибирцы собрали больше миллиона для создания домашней атмосферы в детском доме





Новосибирский благотворительный фонд собрал больше 1 млн руб. для Ояшинского детского дома.







Акция «День заботы за день работы», организованная благотворительным фондом «Солнечный город» и коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь», проходила 11 апреля. Ее суть заключалась в том, что любой желающий мог пожертвовать часть своей зарплаты, чтобы в Ояшинском детском доме получилось создать домашнюю атмосферу. Акция проходит во второй раз, в прошлом году сотрудникам удалось собрать 1 млн руб. на проект «Больничные дети».





В этом году, по словам сотрудников фонда, на проект удалось собрать 1 млн 200 тыс. руб. В акции приняли участие 743 человека.





Средний платеж от каждого получился примерно 1000 руб., самое крупное пожертвование — 50 тыс. руб.





Как уточнили в фонде, кроме Новосибирска и Новосибирской области в акции приняли участие жители соседних городов — Томска, Красноярска, Иркутска, Кемерово, Барнаула. А также Самары, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, Воронежа, Калининграда, Владивостока и других городов. Акцию поддержали телеведущая Ольга Шелест, боксер Костя Цзю, фитнес-модель Екатерина Усманова и актриса Анна Хилькевич.





«9 месяцев назад у нас там (в Ояшинском детском доме. — НГС.НОВОСТИ) открылась экспериментальная группа.





Там уже не казарма, а маленькие комнаты уютные, немного человек в одной группе, и один взрослый, близкий, как мама.





Он будет постоянный, не будет меняться. И это просто потрясающие результаты, — поделилась координатор фонда Мария Малкина. — Дети там с тяжелой формой умственной отсталости, и мы видим, как они меняются. Эти условия, похожие на жизнь как дома, помогают детям раскрываться. Они начинают играть, учатся себя занимать. Они перестают качаться от того, что не умели себя занять».





По словам Малкиной, персонал в детском доме тоже готов меняться и учиться, что помогает сотрудникам фонда внедрить принцип заботы с уважением, «когда вся забота о ребенке строится на принципах его потребностей, а не от распорядка, например».







На собранные деньги фонд планирует организовать такую атмосферу во всем Ояшинском детском доме, где сейчас живут 404 ребенка, оставшихся без попечения родителей.





На сайте «День заботы.рф» был специальный калькулятор, на котором человек мог посчитать, сколько он зарабатывает и какую стоимость работы за час-два-день готов перевести на этот проект.







«Этой акцией мы хотим показать, что простая благотворительность может быть повседневной. Не надо миллионы, а просто можно от чашки кофе отказаться, 100 руб. перевести, и это будет уже огромный вклад», — отметили в «Солнечном городе».







В свою очередь в министерстве социального развития Новосибирской службы отметили, что Ояшинский детский дом уже давно стал реабилитационным кластером, где от казарм избавились еще в конце 90-х годов. Сейчас за счет бюджета здесь строится бассейн.





«У нас есть определенные стандарты финансирования, а то, что выше стандартов, делают фонды, — пояснила начальник управления министерства социального развития Наталья Климахина. — Безусловно, мы очень признательны "Солнечному городу", с которым сотрудничаем с 2007 года».







Климахина уточнила, что деньги, собранные участниками акции «День заботы за день работы», позволят провести дополнительное обучение персонала и принять на работу дополнительных нянь для воспитанников, а также быстрее закончить строительство бассейна.

