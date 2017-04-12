Водитель «Камри» устроил двойное ДТП и обвинил в этом шипованную резину

Участник ДТП

Toyota Camry догнала Lifan X60, который отбросило на автомобиль Toyota Vitz на Мочищенском шоссе в Новосибирске.







ДТП произошло сегодня, 12 апреля, в 8:30 неподалеку от Городского теннисного центра.





«Toyota Vitz и Lifan X60 остановились в левом ряду для поворота на Дачное шоссе, ехали со стороны ул. Жуковского. Водитель Toyota Camry, ехавший позади, отвлекся и не заметил, что "Лифан" впереди уже остановился. Водитель "Камри" прибегнул к экстренному торможению, но, по его словам, шипованная резина не позволила избежать столкновения», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».







Еще один участник ДТП





Затем, по словам аваркомов, «Камри» догнала «Лифан», а его по инерции отбросило в «Витц». В аварии никто не пострадал.







Новосибирские водители, попавшие в ДТП, нередко говорят, что пытались затормозить, но не успели. Например, в субботу, 8 апреля, НГС.НОВОСТИ писали о массовой аварии на ГБШ. Тогда грузовик присоединился к столкновению нескольких машин, несмотря на тормозной путь в 20 м.