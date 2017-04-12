Водитель «Камри» устроил двойное ДТП и обвинил в этом шипованную резину

Участник ДТП
Участник ДТП

Toyota Camry догнала Lifan X60, который отбросило на автомобиль Toyota Vitz на Мочищенском шоссе в Новосибирске.


ДТП произошло сегодня, 12 апреля, в 8:30 неподалеку от Городского теннисного центра. 


«Toyota Vitz и Lifan X60 остановились в левом ряду для поворота на Дачное шоссе, ехали со стороны ул. Жуковского. Водитель Toyota Camry, ехавший позади, отвлекся и не заметил, что "Лифан" впереди уже остановился. Водитель "Камри" прибегнул к экстренному торможению, но, по его словам, шипованная резина не позволила избежать столкновения», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».


Еще один участник ДТП
Еще один участник ДТП


Затем, по словам аваркомов, «Камри» догнала «Лифан», а его по инерции отбросило в «Витц». В аварии никто не пострадал. 


Новосибирские водители, попавшие в ДТП, нередко говорят, что пытались затормозить, но не успели. Например, в субботу, 8 апреля, НГС.НОВОСТИ писали о массовой аварии на ГБШ. Тогда грузовик присоединился к столкновению нескольких машин, несмотря на тормозной путь в 20 м.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 14154
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено