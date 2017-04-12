В Новосибирске воцарилось аномальное тепло

В Новосибирске сейчас теплее нормы на 3–6 градусов

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие три дня — радикальных изменений в характере погоды не произойдет, регион остается во власти аномального тепла.







«Зональный перенос воздушных масс по-прежнему и повышенный температурный фон. Вчера, например, температура была на 3–6, а по северу до 8 градусов выше климатической нормы. Максимально температуры повышались до +14 градусов, по Алтаю тепло достигло +22 градусов», — описал ситуацию пресс-секретарь Гидромета Ренад Ягудин.







По его словам, температура хоть и высокая, но не рекордная. В ближайшие дни тепло сохранится. Ночью будет от –5 до +5 градусов, днем — от +9 до +15. 14 апреля днем возможны осадки.







Судя по прогнозу на вторую декаду апреля, максимум тепла, на который могут рассчитывать новосибирцы в ближайшие дни, — это +19 градусов.