После удара о «Фольксваген» водителя и маленького пассажира «Лэнд Крузера» увезли на «скорой»

Утром 12 апреля Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Passat не поделили перекресток в Заельцовском районе Новосибирска, аваркомы сообщают о двух пострадавших.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

Авария произошла в 7:40 на пересечении ул. Жуковского и Дмитрия Донского. 


«Toyota Land Cruiser Prado двигался по ул. Жуковского со стороны Мочищенского шоссе, Volkswagen Passat — навстречу, со стороны ул. Плановая. "Прадо" поворачивал налево на Д. Донского, а "Пассат" шел по перекрестку в прямом направлении. В итоге на перекрестке автомобили столкнулись», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


После удара «Пассат» отлетел на тротуар и пробил металлическое ограждение. Оба автомобиля получили серьезные повреждения: и у «Прадо», и у «Пассата» полностью разбиты передние части кузова.


По словам аваркомов, водитель «Фольксвагена» утверждает, что ехал на зеленый свет светофора и пытался уйти от столкновения вправо, но не смог избежать удара. С водителем «Прадо» аваркомам поговорить не удалось — ее увезла «скорая помощь». 


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Специалисты «Автоспаса» отмечают, что в «Прадо» кроме водителя были еще ребенок и мужчина. Возраст ребенка пока неизвестен, так как его практически сразу увезли врачи. 


«Детского сиденья в "Прадо" не было», — сообщили аваркомы.


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска уточнили, что за рулем «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» была 33-летняя женщина, а за рулем «Фольксвагена» — 25-летний мужчина. Информации о пострадавших в этой аварии в Госавтоинспекции пока нет.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия



Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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