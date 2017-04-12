После удара о «Фольксваген» водителя и маленького пассажира «Лэнд Крузера» увезли на «скорой»

Утром 12 апреля Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Passat не поделили перекресток в Заельцовском районе Новосибирска, аваркомы сообщают о двух пострадавших.





Фото с места происшествия

Авария произошла в 7:40 на пересечении ул. Жуковского и Дмитрия Донского.





«Toyota Land Cruiser Prado двигался по ул. Жуковского со стороны Мочищенского шоссе, Volkswagen Passat — навстречу, со стороны ул. Плановая. "Прадо" поворачивал налево на Д. Донского, а "Пассат" шел по перекрестку в прямом направлении. В итоге на перекрестке автомобили столкнулись», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







После удара «Пассат» отлетел на тротуар и пробил металлическое ограждение. Оба автомобиля получили серьезные повреждения: и у «Прадо», и у «Пассата» полностью разбиты передние части кузова.







По словам аваркомов, водитель «Фольксвагена» утверждает, что ехал на зеленый свет светофора и пытался уйти от столкновения вправо, но не смог избежать удара. С водителем «Прадо» аваркомам поговорить не удалось — ее увезла «скорая помощь».







Фото с места происшествия







Фото с места происшествия







Специалисты «Автоспаса» отмечают, что в «Прадо» кроме водителя были еще ребенок и мужчина. Возраст ребенка пока неизвестен, так как его практически сразу увезли врачи.







«Детского сиденья в "Прадо" не было», — сообщили аваркомы.







В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска уточнили, что за рулем «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» была 33-летняя женщина, а за рулем «Фольксвагена» — 25-летний мужчина. Информации о пострадавших в этой аварии в Госавтоинспекции пока нет.







Фото с места происшествия







Фото с места происшествия







Фото с места происшествия











Фото с места происшествия







Фото с места происшествия





