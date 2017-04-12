Новосибирским чиновникам стало сложнее устроиться на работу

В 2017 году в Новосибирске стало сложнее найти работу, заметно сократилось количество вакансий для госслужащих и кадровиков.


По сравнению с I кварталом 2016 года число вакансий в Новосибирске сократилось на 9 %
По сравнению с I кварталом 2016 года число вакансий в Новосибирске сократилось на 9 %

«Сохранилось число вакансий для руководителей — около 200 предложений в месяц», — сообщили аналитики сайта Зарплата.ру.


Специалисты сайта проанализировали объявления о работе в Новосибирске за I квартал 2017 года и выяснили, как изменилась ситуация на рынке труда по сравнению с январем – мартом прошлого года.


Как оказалось, в городе стало больше предложений работы для менеджеров, операторов, администраторов офиса (+68 %). Число вакансий в логистике и сфере общепита увеличилось на 58 %. Спрос на бухгалтеров вырос на 31 %. Также стало проще устроиться на работу продавцами, кассирами (+29 % вакансий) и менеджерами по продажам (+21 %).


Остальные профессиональные сферы просели. В госслужбе вакансий стало меньше на 59 %, в информационных технологиях — на 44 %, в сфере услуг — на 43 %, в кадровых службах — на 23 %.


«В первом квартале этого года общее число вакансий на 9 % ниже, чем в первом квартале прошлого года. Но по отношению к февралю март показал рост 6 %. Март и апрель — хорошие месяцы для поиска работы, рынок труда активизируется после зимы», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.


Ранее аналитики выяснили, в каком возрасте новосибирцам проще всего устроиться на работу.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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