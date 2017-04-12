Названы профессии, которые позволяют быстро накопить на квартиру без ипотеки

Среднестатистическому новосибирцу понадобится больше 8,5 лет, чтобы накопить на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке.


Труднее всего накопить на квартиру работникам сельского хозяйства
Труднее всего накопить на квартиру работникам сельского хозяйства

К такому выводу пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU


Специалисты портала посчитали, как долго представителям разных профессий в Новосибирске придется копить на «двушку» на вторичном рынке, если они будут откладывать на это всю свою зарплату. 


Оказалось, что меньше всего времени на накопления уйдет у работников сферы информационных технологий и связи.


«По данным на март, средняя двухкомнатная квартира в городе стоит 3 140  000 руб. Средняя зарплата работников в сфере ИТ и связи, по данным Новосибирскстата, на январь этого года самая высокая в регионе и составляет 53 967 руб. в месяц. Таким образом, представителям этой сферы придется копить на "двушку" около 4 лет», — отмечают авторы исследования.


Также среди тех, кто способен накопить на квартиру быстрее большинства, оказались работники сферы «Финансы и страхование». На покупку «двушки» им придется откладывать всю свою зарплату в среднем 5 лет. А замкнули тройку лидеров специалисты из сферы «Научная и обучающая деятельность». Чтобы купить 2-комнатную квартиру, им хватит средней зарплаты за 6 лет и 1 месяц.


«Дольше всего ждать собственное жилье с расчетом только на свои силы будут работники сельского хозяйства, получающие в среднем по региону 16 683 руб. В случае, если представители этой профессии захотят купить "двушку" в Новосибирске, им потребуется 15 лет и 8 месяцев при условии, что на свое жилье они будут откладывать всю зарплату. Однако если вычесть из этого заработка хотя бы прожиточный минимум, то копить уже придется 45 лет», — подсчитали аналитики N1.RU, напомнив, что по итогам IV квартала 2016 года прожиточный минимум в регионе составил 10 869 руб.


Также достаточно долго копить на квартиру придется работникам гостиниц и ресторанов: на это уйдет вся их зарплата за 15 лет и 1 месяц, а при вычете прожиточного минимума — за 40 лет и 3 месяца. Специалистам строительной отрасли придется откладывать всю зарплату 14 лет и 1 месяц, а если из этой суммы вычесть прожиточный минимум, то на накопления понадобится 33 года и 9 месяцев.


«Средний срок накопления на собственную двухкомнатную квартиру в Новосибирске сейчас составляет 8 лет 8 месяцев с учетом среднего ежемесячного заработка в регионе 30 146 руб. Правда, на такой срок могут ориентироваться лишь семьи, у которых есть возможность зарплату одного из супругов полностью пускать на оплату жилья», — комментирует ситуацию руководитель пресс-службы сайта N1.RU  Анастасия Гринёва.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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