Новосибирские спасатели сняли с льдины испуганную собаку

Вечером 11 апреля новосибирские спасатели пришли на помощь собаке, которая застряла на льдине посреди реки Иня.


Новосибирским спасателям нередко приходится выручать животных из беды
Новосибирским спасателям нередко приходится выручать животных из беды

«Накачав лодку и одевшись в гидрокостюм, спасатели добрались до собаки. Она была очень напугана и вся дрожала и никак не хотела заходить в лодку. Но после продолжительных уговоров все же поставила передние лапы на борт и шагнула в лодку», —  рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).


Инцидент произошел на реке Иня в Первомайском районе — очевидцы заметили там сидящую на льдине собаку. Горожане попытались помочь дворняге, начали звонить в различные службы.


В 19:35 сообщение о собаке поступило оперативному дежурному МАСС. Через 15 минут экипаж спасателей уже был на месте.


Когда спасатели сняли собаку с льдины, на берегу ее ждали много людей. Один из очевидцев сказал, что готов оставить дворнягу себе. Спасатели передали ему собаку и вернулись на базу, отметили в МАСС.


Новосибирским спасателям нередко приходится выручать животных из беды. Например, в январе сотрудники МАСС достали собаку из глубокого оврага на ул. Холмский проезд, а годом ранее пожарные спасли кошку из горящего дома на ул. Пархоменко .

Ольга Хмелевская
Фото Goja1 (Essentials/iStock)

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