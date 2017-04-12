Новосибирские спасатели сняли с льдины испуганную собаку

Вечером 11 апреля новосибирские спасатели пришли на помощь собаке, которая застряла на льдине посреди реки Иня.





Новосибирским спасателям нередко приходится выручать животных из беды

«Накачав лодку и одевшись в гидрокостюм, спасатели добрались до собаки. Она была очень напугана и вся дрожала и никак не хотела заходить в лодку. Но после продолжительных уговоров все же поставила передние лапы на борт и шагнула в лодку», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).







Инцидент произошел на реке Иня в Первомайском районе — очевидцы заметили там сидящую на льдине собаку. Горожане попытались помочь дворняге, начали звонить в различные службы.







В 19:35 сообщение о собаке поступило оперативному дежурному МАСС. Через 15 минут экипаж спасателей уже был на месте.







Когда спасатели сняли собаку с льдины, на берегу ее ждали много людей. Один из очевидцев сказал, что готов оставить дворнягу себе. Спасатели передали ему собаку и вернулись на базу, отметили в МАСС.







Новосибирским спасателям нередко приходится выручать животных из беды. Например, в январе сотрудники МАСС достали собаку из глубокого оврага на ул. Холмский проезд, а годом ранее пожарные спасли кошку из горящего дома на ул. Пархоменко .